Европейский вещательный союз выступил с предложением организовать прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой на «Евровидении-201
По словам организаторов, они предприняли беспрецедентный шаг, чтобы предоставить Юлии Самойловой возможность участия в конкурсе. «Мы продолжаем диалог с украинскими властями относительно въезда в страну всех участников конкурса. Для нас крайне важно, чтобы «Евровидение» оставалось свободным от политики, поэтому мы нашли решение, которое позволит выйти за рамки политических вопросов», - говорится в сообщении Европейского вещательного союза.
В свою очередь на Украине уже прокомментировал
Служба безопасности Украины накануне запретила въезд на территорию страны россиянке Юлии Самойловой сроком на три года. Причиной такого решения стало выступление певицы в Крыму в 2015 году. Руководство крупнейших российских медиахолдингов уже пообещало, что раз Юлия Самойлова не сможет выступить в Киеве, она будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение-201