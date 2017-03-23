Руководство конкурса нашло способ обойти запрет СБУ на въезд российской участницы на Украину

Европейский вещательный союз выступил с предложением организовать прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой на «Евровидении-201 7». Таким образом, несмотря на запрет СБУ на въезд на территорию Украины, российская участница сможет принять участие в конкурсе, говорится на сайте ЕВС.

По словам организаторов, они предприняли беспрецедентный шаг, чтобы предоставить Юлии Самойловой возможность участия в конкурсе. «Мы продолжаем диалог с украинскими властями относительно въезда в страну всех участников конкурса. Для нас крайне важно, чтобы «Евровидение» оставалось свободным от политики, поэтому мы нашли решение, которое позволит выйти за рамки политических вопросов», - говорится в сообщении Европейского вещательного союза.

В свою очередь на Украине уже прокомментировал и решение ЕВС. Вице-премьер страны Вячеслав Кириленко в своем сообщении в Тwitter приравнял возможную трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой к въезду на Украину. «Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами - это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд на Украину. ЕВС должна учесть это», - написал он.



Служба безопасности Украины накануне запретила въезд на территорию страны россиянке Юлии Самойловой сроком на три года. Причиной такого решения стало выступление певицы в Крыму в 2015 году. Руководство крупнейших российских медиахолдингов уже пообещало, что раз Юлия Самойлова не сможет выступить в Киеве, она будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение-201 8». В нынешнем году в связи с отсутствием отечественного участника, российские телеканалы показывать конкурс не будут.