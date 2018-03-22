Таким образом, видеохостинг подтолкнет пользователей оформлять платную подписку на новый сервис

YouTube увеличит количество рекламы для пользователей, которые прослушивают музыку в сервисе. Дополнительные ролики появятся между музыкальными видеоклипами. Таким образом компания хочет повысить монетизацию контента, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя YouTube Лира Коэна.

По данным YouTube, много людей используют сервис в качестве плейлиста и слушают музыку известных исполнителей бесплатно. Увеличение количества рекламы перед запуском видео поспособствует оформлению платной подписки на аудиозаписи, так как пользователи не захотят слушать рекламу после каждого клипа.

Кроме того, эта мера поможет YouTube привлечь большее количество пользователей к готовящемуся к запуску платному музыкальному сервису.

Новый сервис будет включать эксклюзивные видеоматериалы, плэйлисты и другие предложения для любителей музыки. Сервис может стать достойным конкурентом Spotify Technology SA и Apple Inc., которые владеют ведущими онлайн-сервисами. Это позволит YouTube заработать еще больше.

Доход видеохостинга от рекламы в прошлом году составил порядка $ 10 млрд.