Популярный видеохостинг анонсировал несколько функций, помогающих монетизации

YouTube начал тестировать платный доступ к каналам по подписке, а также анонсировал нескольких новых инструментов для создателей контента, сообщается в официальном блоге компании.

YouTube интегрировал платные каналы в свою экосистему. В бесплатном канале администратор может разместить платные опции и примеры платного контента с указанием цены. Если пользователь соглашается вступить в платный канал, ежемесячный платеж списывается сразу же.

Кроме того, в сервисе появились несколько функций, которые позволят пользователям получить эксклюзивные опции. Например, функция Channel Memberships за $ 4,99 в месяц позволит получить доступ к уникальным значкам, эмодзи и публикациям только для членов сообщества.

Монитизирован будет и раздел «Премьеры». Во время просмотра премьер пользователи смогут общаться в чате между собой и с автором ролика. С помощью GIF, фотографий, опросов и текстов, интегрированных в контент, автор сможет получить обратную связь со своими подписчиками. Кроме того, в этом разделе появятся анонсы предстоящих премьер, чтобы подогревать интерес зрителей.

YouTube в партнёрстве с сервисом Teespring разрешит блогерам, имеющим не менее 10 000 подписчиков продавать товары со своей атрибутикой прямо на сайте видеосервиса. Авторы канала смогут разместить до 20 товаров с логотипом для продажи через свой канал.

Эту функцию уже протестировал аниматор Джошуа Слайс, автор канала про нарисованного паука Лукаса: на продаже плюшевых Лукасов блогер заработал около $ 1 млн за 18 дней, рассказали в компании.