Специальные пометки уже получили каналы RT и «Россия 24»

YouTube будет помечать видео СМИ, профинансированые государством или общественными организациями, сообщается в блоге компании.

Речь идет об официальных аккаунтах новостных телеканалов. Такое решение принято с целью обеспечения большей прозрачности для создателей, рекламодателей и пользователей. «Наша цель – снабдить пользователей дополнительной информацией, чтобы помочь им лучше понять источники новостей, которые они выбирают для просмотра на YouTube», – говорится в сообщении.

Уведомление будет отображаться под видео, над его названием и включать ссылку на страницу в «Википедии», где пользователи смогут больше узнать о телекомпании, которая является автором контента.

Пока нововведение появится только в США. Соответствующие пометки уже размещены на видео телеканалов RT и «Россия 24», которые финансирует российское правительство, а также Radio Free Asia, финансируемое правительством США. Сообщается, что в дальнейшем функция будет расширена и улучшена.