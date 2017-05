Видеохостинг пытается удержать аудиторию



Фото: depositphotos.com

Конкуренция со стороны Netflix, Hulu и Facebook заставляет YouTube задуматься об удержании аудитории. Компания видит выход в создании оригинального контента, о чем было объявлено два года назад. В развитии этого направления заинтересованы и рекламодатели — именно по их запросам YouTube решил запустить собственные шоу с участием знаменитостей. Некоторые проекты глава видеохостинга Сьюзен Войчицки представила на презентации в четверг, сообщает Business Insider.

Программы будут доступны всем пользователям, а не только подписчикам YouTube Red. Список звезд, которых пригласили делать шоу, впечатляет: телеведущий, лауреат «Эмми» Райан Сикрест (American Idol), комик Кевин Харт («Смерть на похоронах», «Полтора шпиона»), телеведущая Эллен ДеДженерес (The Ellen DeGeneres Show), актриса и певица Деми Ловато.

ДеДженерес будет дважды в неделю появляться в Ellen’s Show Me More Show, тогда как Харт будет тренироваться со звездами в Kevin Hart: What the Fit? Ловато позволит заглянуть на свою музыкальную «кухню» и проследить за созданием нового альбома в проекте I Am: Demi Lovato. Сикрест выступит в привычном амплуа — ведущего конкурса талантов Best.Cover.Ever. Сюрпризом для пользователей должно стать шоу Katy Perry Live Special с певицей Кэти Перри, которая готовится к выпуску альбома.

Участники комедийного дуэта Rhett & Link получат полноценное шоу Good Mythical Morning, которое является одним из самых популярных каналов на YouTube. На повышение пойдут еще одни звезды — The Slow Mo Guys смогут развернуться в проекте The Super Slow Show.