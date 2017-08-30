Видеосервис представил новый логотип, а также дизайн сайта и приложения
30 Августа 17:45
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YouTube обновил дизайн сайта и мобильного приложения. А новый логотип видеосервиса будет удачно выглядеть на самых разных гаджетах, уверены в компании. На маленьких экранах можно использовать сокращенную версию логотипа – всем знакомую красную иконку Play.
Теперь платформа поддерживает вертикальное видео, и ролики для мобильных устройств будут воспроизводиться на полный экран без черных рамок. YouTube полностью перешел к концепции Material Design и избавился от «коробок», «теней» и специальных форм ввода текста. Между видеороликами в приложении теперь можно легко переходить кликнув по экрану слева (к предыдущему видео) или справа (к следующему видео).
Изменился также и логотип видеосервиса. Знаменитая красная кнопка теперь стоит отдельно от названия сайта. Как отмечают в компании, теперь логотип легче адаптировать под разные гаджеты.
Редизайн известных логотипов, на мой взгляд, одна из самых сложных задач для дизайнера. С одной стороны, важно сохранить узнаваемость бренда, а, с другой стороны, нужно привнести что-то новое. В этой работе соблюдено как первое, так и второе, поэтому получился, действительно, хороший узнаваемый логотип со свежими нотками.
Николас Зеусс, Директор по дизайну московского офиса Landor
Обновленный логотип YouTube стал чище. А еще он очень амбициозен. Почему? Закрепить за собой право на символ «play» - это определенный вызов! Новая версия лучше считывается, особенно в небольших форматах мобильной версии, где яркая айдентика очень важна. Сочетание символа «play» и яркого красного дисплея делает логотип сильным активом бренда, подчеркивает его важные составляющие: видеоконтент и общение. Предполагаю, что YouTube в скором времени запустит новые продукты или услуги, которым будет соответствовать свежий логотип компании.
Кажется, прошло уже два года с тех пор, как появилась красная кнопка, и все этот время мы ждали, чтобы ее вынесли за рамки текстовой части. Ведь все соцсети уже осознали, какую роль играет иконка в идентификации бренда. Сам по себе знак “play” несет большую смысловую нагрузку и ассоциируется с видеохостингом уже давно. Его сделали на пару тонов ярче, для digital-брендинга это отлично. Но что бы я изменил, так это шрифт. Он остался прежним, а хотелось бы видеть его более геометричным и современным.
Скажу сразу в духе времени, что Youtube сделал эти изменения не ради хайпа. Ни о каком ребрендинге и изменении стратегии сейчас речь не идет. Просто изменили логотип, а именно сделали его более фунциональным и еще крепче "застолбили" за собой уже всем известную иконку. Бренд Youtube сейчас на гребне актуальности в России и во всём мире, весь самый актуальный живой контент рождается там. Мы используем Youtube в анализе и изучении рынков и брендов, а также при подготовке своих спикерских презентаций. Очень примечательно, что Youtube не обновляется ради актуализации своей айдентики, что подтверждает максимальную фукнциональность и универсальность изначального решения. А что функционально, то и эстетично, а в данном случае ещё и логично, обосновано и разумно.
Егор Кевралетин, Арт-директор брендингового агентства IKON BC
В целом мне нравится. Стало чище. Я люблю когда знак можно использовать отдельно от шрифтовой части. На самом деле никаких глобальных изменений не произошло, если меня не подводит память, новый знак жил долгое время до сегодняшнего дня на иконке приложения смартфона. Форму знака сделали более мягкой, но шрифтовая часть хоть и претерпела изменения в лучшую сторону, остается грубоватой, немного архаичной и слишком конденсированной. В данном случае лучше подошел бы геометрический гротеск типа "Gilroy", подобным набран логотип Google. Такое решение позволило бы визуально объединить Yotube c другими продуктами Google.