Видеосервис представил новый логотип, а также дизайн сайта и приложения

YouTube обновил дизайн сайта и мобильного приложения. А новый логотип видеосервиса будет удачно выглядеть на самых разных гаджетах, уверены в компании. На маленьких экранах можно использовать сокращенную версию логотипа – всем знакомую красную иконку Play.

Теперь платформа поддерживает вертикальное видео, и ролики для мобильных устройств будут воспроизводиться на полный экран без черных рамок. YouTube полностью перешел к концепции Material Design и избавился от «коробок», «теней» и специальных форм ввода текста. Между видеороликами в приложении теперь можно легко переходить кликнув по экрану слева (к предыдущему видео) или справа (к следующему видео).

Изменился также и логотип видеосервиса. Знаменитая красная кнопка теперь стоит отдельно от названия сайта. Как отмечают в компании, теперь логотип легче адаптировать под разные гаджеты.

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Анастасия Кумани, Креативный директор AVANT

Редизайн известных логотипов, на мой взгляд, одна из самых сложных задач для дизайнера. С одной стороны, важно сохранить узнаваемость бренда, а, с другой стороны, нужно привнести что-то новое. В этой работе соблюдено как первое, так и второе, поэтому получился, действительно, хороший узнаваемый логотип со свежими нотками.







Николас Зеусс, Директор по дизайну московского офиса Landor

Обновленный логотип YouTube стал чище. А еще он очень амбициозен. Почему? Закрепить за собой право на символ «play» - это определенный вызов! Новая версия лучше считывается, особенно в небольших форматах мобильной версии, где яркая айдентика очень важна. Сочетание символа «play» и яркого красного дисплея делает логотип сильным активом бренда, подчеркивает его важные составляющие: видеоконтент и общение. Предполагаю, что YouTube в скором времени запустит новые продукты или услуги, которым будет соответствовать свежий логотип компании.





Виталий Афанасьев, Креативный директор Apus Agency part DMA

Кажется, прошло уже два года с тех пор, как появилась красная кнопка, и все этот время мы ждали, чтобы ее вынесли за рамки текстовой части. Ведь все соцсети уже осознали, какую роль играет иконка в идентификации бренда. Сам по себе знак “play” несет большую смысловую нагрузку и ассоциируется с видеохостингом уже давно. Его сделали на пару тонов ярче, для digital-брендинга это отлично. Но что бы я изменил, так это шрифт. Он остался прежним, а хотелось бы видеть его более геометричным и современным.

Артем Маслов, Управляющий партнер брендингового агентства Clёver Branding

Скажу сразу в духе времени, что Youtube сделал эти изменения не ради хайпа. Ни о каком ребрендинге и изменении стратегии сейчас речь не идет. Просто изменили логотип, а именно сделали его более фунциональным и еще крепче "застолбили" за собой уже всем известную иконку. Бренд Youtube сейчас на гребне актуальности в России и во всём мире, весь самый актуальный живой контент рождается там. Мы используем Youtube в анализе и изучении рынков и брендов, а также при подготовке своих спикерских презентаций. Очень примечательно, что Youtube не обновляется ради актуализации своей айдентики, что подтверждает максимальную фукнциональность и универсальность изначального решения. А что функционально, то и эстетично, а в данном случае ещё и логично, обосновано и разумно.

Егор Кевралетин, Арт-директор брендингового агентства IKON BC