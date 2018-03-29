Предложение обусловлено растущей популярностью звонков через мобильные приложения

Оператор связи Yota (дочерняя компания «МегаФона») представил специальную тарифную сетку для смартфонов, в которой абоненты могут полностью отказаться от голосовой связи и оставить только мобильный интернет, сообщают «Ведомости».

В Москве и Московской области можно отказаться и от голосовой связи, и от мобильного интернета, оставив доступ лишь к мессенджерам и соцсетям.

Для москвичей безлимитный доступ к одному мессенджеру обойдётся в 15 рублей в месяц, к любой соцсети — в 25 рублей. Например, если клиент захочет неограниченно пользоваться Facebook, Instagram и WhatsApp и «ВКонтакте», он заплатит 65 рублей в месяц. Безлимит на YouTube будет стоить 60 рублей в месяц.

По данным опроса сотовых операторов, мобильный интернет-трафик вырос за год почти на 87% и достиг 6,5 Птб (6,5 млрд Гб). В феврале 8% россиян чаще пользовались для звонков мессенджерами; 31% опрошенных звонили через мессенджеры по меньшей мере не реже, чем по телефону.

По мнению экспертов, новые тарифы Yota вряд ли приведут к ценовой войне на сотовом рынке и массовому перетоку абонентов. Сложно представить пользователя смартфона, который пользовался бы только мессенджерами, кроме того, для комфортного пользования смартфоном мессенджеров недостаточно — необходим доступ к другим сервисам: облакам, поисковым системам, почте, онлайн-картам, то есть без полноценного интернета не обойтись, полагают они.