Маскотами Игр стали существа в сине-белую и бело-розовую клетку

Япония выбрала официальные символы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года. Однако имена им ещё не придумали.

Символом Олимпийских игр стало существо в сине-белую клетку, повторяющую узор на эмблеме токийских игр. В его характере сильны такие черты как уважение традиций и стремление к новому. Символ Паралимпийких игр одет в плащ в бело-розовую клетку, а его голова украшена лепестками сакуры.

«Олимпийский символ создан под влиянием японских традиций и новаторства, паралимпийский символ – синтез естественных и сверхъестественных сил, которые делают Японию уникальной страной», – говорится в сообщении, опубликованном на официальной страничке Игр в Twitter.

В ходе выбора эмблем Олимпиады из двух тысяч заявок в финал прошли три. За окончательный вариант проголосовали ученики начальных школ. Организаторы уверены, что выбор детей – лучший способ избежать подозрений в предвзятости и ангажированности.

Игры-2020 в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. Паралимпиада запланирована на 25 августа – 6 сентября.