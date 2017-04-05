Местная сеть электроники Big Camera с 7 апреля начнет принимать к оплате криптовалюту



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Крупная японская сеть магазинов по продаже электроники Big Camera с 7 апреля начнет принимать к оплате биткоины. Сумма покупок за криптовалюту пока ограничена 100 тысячами йен, что примерно соответствует $904, пишет Nikkei.

Партнером по проекту Big Camera стала биржа биткоинов bitFlyer, которая и помогла разработать систему оплаты. В первое время криптовалюту будут принимать два гипермаркета, расположенные в Токио, в районах Юракутё и Синдзюку. В дальнейшем сеть планирует распространить практику и на другие магазины Big Camera. Пока платеж за покупку ограничивается суммой в 100 тысяч иен или чуть более 900 долларов.

1 апреля в Японии вступил в силу закон, наделяющий криптовалюты, в том числе биткоин, статусом платежного средства. При этом в самом документе прописано, что криптовалюты выполняют функцию валюты, а официальной денежной единицей является только иена.

Отметим, в России законопроект, согласно которому запрещается выпуск и осуществление операций с «денежными суррогатами», разработан еще в 2014 году. Тогда Минфин отмечал, что виртуальная валюта не имеет статуса законного средства платежа ни в одной юрисдикции. В прошлом году Министерство финансов разработало поправки в закон «О Центральном банке», которые запрещают в России выпуск и оборот криптовалют.