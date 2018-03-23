С помощью «Частных сделок» рекламные агентства смогут запускать кампании на нужных им площадках в Яндекс.Директе

Яндекс запустил «Частные сделки» — платформу для автоматизированной закупки медийной рекламы на сайтах, сообщается в пресс-релизе компании. С ее помощью рекламные агентства смогут запускать кампании на нужных им площадках в Яндекс. Директе (через нее размещают рекламу на страницах результатов поиска Яндекса и на сайтах Рекламной сети). Открытое бета-тестирование платформы начнется во втором квартале 2018 года, но доступ к ней можно получить по заявке.

Новая платформа позволяет размещать рекламу на сайтах, которые используют сервис ADFOX. Владельцы этих сайтов смогут разгрузить своих сотрудников — им не нужно будет вручную размещать баннеры партнёров. Материалы будут попадать на сайт из Яндекс. Директа, причём уже проверенные Яндексом. Сотрудник просто формирует в привычном интерфейсе ADFOX предложение для рекламных агентств, которые видят его в интерфейсе Директа. Владелец сайта сможет выбрать, будет ли агентство конкурировать за каждый показ с рекламодателями из внешних сетей или получит приоритет над ними.

Когда рекламное агентство работает с каждым сайтом отдельно, бывает сложно сопоставить результаты размещения. На рынке нет единого представления о том, что считать показом. Например, одни сайты засчитывают показ, если человек видел половину баннера, а другие — если хотя бы фрагмент. Кроме того, у каждой площадки свои таргетинги и настройки. В «Частных сделках» настраивается и оценивается эффективность рекламы с помощью одних и тех же инструментов Яндекс.Директа.