Сервис уже отслеживает 25 тысяч СМИ



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«Яндекс» сообщила о старте бета-тестирования сервиса для мониторинга и анализа публикаций в СМИ «Медиана». Он поможет пользователям следить за тем, что пишут СМИ об интересующих их людях и объектах, а также позволит оценить тональность и значимость публикаций. . Кроме того, через «Яндекс.Медиану» можно настраивать таргетированную рекламу и оценивать успех PR-кампаний.

Интернет-компания представила этот сервис почти год назад. Тогда сообщалось, что система анализирует информацию с 6,5 тысяч изданий. Изначально сервис предлагал только мониторинг СМИ и сайтов. Почти за год его протестировали около 100 компаний. Теперь в базе сервиса 25 тысяч российских и зарубежных СМИ.

Сервис находит упоминания о бренде или организации в материалах изданий, составляет отчет и сообщает, в какой тональности пишут о компании. «Медиана» также позволяет посчитать охват аудитории: сервис показывает, сколько материалов об объекте написали за выбранный период и сколько раз пользователи их просмотрели. Если на сайте СМИ установлен открытый счётчик «Яндекс.Метрики», сервис берёт информацию о просмотрах оттуда. Если же владелец сайта предпочёл скрыть данные «Метрики» или не установил счётчик — количество просмотров рассчитывается по данным поиска.

Отчет можно выгрузить в «Яндекс.Аудитории», на основе этих данных можно сформировать сегмент для показа рекламы в «Директе» и «Дисплее». Рекламодатель может найти в базе сервиса аудиторию, которая интересуется брендом, событием или товаром, и продолжить с ней разговор.

Сервис платный. Стоимость отчёта рассчитывается исходя из количества найденных упоминаний об объекте, стоимость варьируется от 5 до 10 рублей за упоминание. Выгрузка отчётов об аудитории для использования в рекламе бесплатна.

«Одна из наших задач — защитить данные об аудитории каждого издателя и обеспечить анонимность пользователей. Поэтому мы не даём рекламодателям создавать в Яндекс.Аудиториях сегмент меньше чем из тысячи пользователей. А кроме того, позволяем выгружать информацию из отчётов, в которых говорится как минимум о трёх публикациях в трёх разных СМИ с общим количеством просмотров не менее 2000», — сообщает руководитель сервиса Денис Озорнин.