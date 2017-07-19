Исследование "Яндекс.Музыки" показало: чем ниже популярность артиста, тем больше его слушают в родном городе



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Пока артисты не стали звездами первой величины, они получают поддержку в виде поклонников из родных городов. Исходя из этого утверждения "Яндекс.Музыка" провела свое исследование и сформировала карту популярности тех или иных исполнителей.

В основу исследования вошли топ-500 русскоязычных музыкантов и певцов (по количеству прослушиваний на "Яндекс.Музыке" хотя бы в одном субъекте России). Таким образом, в список попали не только самые популярные, но и звезды одного города или области – всего 769 названий. Каждому из них был присвоен регион рождения (или образования).

У двух третей исполнителей дома прослушиваний действительно оказалось больше, чем в среднем по всем регионам России. Причем, чем менее известен исполнитель, тем больше доля родного города в прослушиваниях его композиций.

Так, самый популярный из "домашних" музыкантов, курганский автор-исполнитель Жека, который в общем топе только на 64-м месте. Следующий по популярности – рэпер ATL – на 103-м месте.

Самый "домашний" среди популярных исполнителей на "Яндекс.Музыке" - "Баста". В Ростовской области его слушают почти в полтора раза чаще, чем в среднем по стране. В целом же, звёзд везде слушают примерно одинаково.

Стаса Пьеху на родине в Санкт-Петербурге слушают в два раза реже, чем в среднем по стране.

В исследовании представлена карта, по которой можно увидеть где слушают того или иного артиста. Например, рэпера Oxxxymiron плотно слушают только на Камчатке.

Самые известные москвичи — это "Ария", SEREBRO, Юлианна Караулова и многие другие — всего 252 исполнителя. Их слушают везде примерно одинаково.

Петербуржцев в общем топе меньше, зато они занимают в нём первые три строчки — это группы "Кино", "Ленинград" и "Сплин". Любят артистов из Санкт-Петербурга не везде: на северо-западе страны их слушают чаще, чем в среднем, а вот на Кавказе ими почти не интересуются.