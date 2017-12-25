Компания определилась с форматами, которые будут заблокированы в браузере

С февраля 2018 года пользователи «Яндекс.Браузера» перестанут видеть некачественную рекламу, например, полноэкранные баннеры и видеорекламу с автоматическим включением звука. Компания начнет блокировать такую рекламу в своем браузере по примеру Google Chrome, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании.

«Яндекс» совместно с IAB Russia определил форматы, которые перестанет показывать на компьютерах и мобильных устройствах. В их число войдут статичный рекламный блок на весь экран, который можно закрыть только после обратного отсчета, большие всплывающие окна, закрывающие контент, видеореклама с автоматическим включением звука и крупные баннеры сверху или снизу страницы, закрывающие ее содержание.

Фильтрация поможет увеличить уровень доверия к рекламе и пользователи перестанут устанавливать блокировщики, рассчитывают в компании. В среднем в «Яндекс.Браузере» доля пользователей, имеющих блокировщик, достигает 22%, а среди активных пользователей — 26%.

«Сейчас из-за одной площадки, разместившей рекламу, сильно выводящую из себя, страдают все сайты, так как это побуждает пользователя установить блокировщик. Такая программа в дальнейшем будет блокировать на любой площадке всю или почти всю рекламу, в том числе и полезную»,— отметил руководитель отдела продуктового управления «Яндекс.Браузера» Дмитрий Тимко.

Владельцев площадок будут уведомлять о блокировке рекламы. В отличие от Google, который при наличии на сайте хотя бы одного некачественного баннера блокирует сразу всю рекламу на странице, «Яндекс» перестанет показывать только раздражающие форматы, чтобы не испортить бизнес площадки.

Президент IAB Russia Борис Омельницкий считает, что такая инициатива приведет к оздоровлению рекламного рынка в целом. Специальных исследований по объемам некачественной рекламы не было, хотя крупные игроки проводили собственные замеры, говорит он, оценивая число показов такой рекламы менее чем в 5% от общего объема. Такие форматы характерны для сайтов в серой зоне, которые размещают, например, пиратское видео, добавляет Омельницкий.