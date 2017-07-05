Новый формат позволит компаниям выйти на такой быстрорастущий сегмент рынка, как видеореклама



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«Яндекс» проводит эксперимент с созданием рекламных видеороликов на основе текстов контекстных объявлений рекламодателей и размещением таких роликов в своей видеосети, сообщают «Ведомости».

Ролики, продолжительностью менее 15 секунд, будут автоматически создаваться в системе «Яндекс.Директ» и размещаться на собственных площадках и на сайтах партнёров. Рекламодатель может сам менять текст, добавлять заголовки, ссылку на свой сайт и кнопку перехода, а также включать или выключать звук в ролике.

Руководитель видеопроектов компании Наталья Гришкина сообщила, что новый формат позволит компаниям выйти на такой быстрорастущий сегмент рынка, как видеореклама. Видеоплощадки, в свою очередь, получат новый пласт клиентов, которым раньше была недоступна видеореклама из-за необходимости съёмки полноценного рекламного ролика.

«Потребление видеоконтента в интернете сильно изменилось за последнее время. Люди сёрфят по видео так же, как раньше сёрфили по сайтам. Просмотр видео стал времяпрепровождением, во многих случаях не подразумевающим глубокого вовлечения. Поэтому реклама, хорошо попадающая в интересы пользователя, имеет шансы переключить его внимание с основного контента на предложение рекламодателя», - объясняет Гришкина.

Сейчас в эксперименте участвуют онлайн-кинотеатр ivi, «СТС Медиа» и другие партнёрские площадки. Сроки его завершения и запуска сервиса для всех клиентов «Яндекс.Директа» пока не называются.