С победителем будет заключен договор на два года с возможностью пролонгации на третий

Сервис «Яндекс.Такси» выбрал поставщика по закупке наружной рекламы, им стало рекламное агентство Smart View, входящее в SA Media Group .

К участникам конкурса предъявлялись следующие требования: во-первых, агентство должно предоставлять баинговые условия по 60 городам РФ, более чем по 150 подрядчикам России и по всем форматам наружной рекламы. Во-вторых, необходимо было выполнить творческое задание, в рамках которого участниками предлагалась охватная адресная программа по 30 городам России.

Форматы, количество и бюджет рекламной кампании — на усмотрение агентства. Для каждого города создавалась карта с нанесенными на нее рекламными конструкциями и описание стратегии сбора рекламной кампании.

С победителем будет заключен договор на два года с возможностью пролонгации на третий.