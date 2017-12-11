Акция доступна в четырех городах России

Яндекс.Такси старается быть в курсе последних новинок мирового кинематографа. К декабрьской премьере новой части фильма «Звёздные войны» сервис вывел на улицы четырех городов России машины с дополненной реальностью.

Пассажиры, которые попадут в автомобиль с AR, смогут сделать фото с поргами – новыми персонажами космической саги. Акция запущена в четырёх городах России – Москве, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске – при поддержке Disney.

Для тех, кто будет делиться фото под тегом #силаэтомило в социальных сетях, Яндекс.Такси и Disney приготовили призы из вселенной «Звёздных войн».

Новая опция доступна в поездках по тарифам «Эконом» и «Комфорт».

Пользователи новую услугу оценили, а жители других городов, не участвующих в акции, заметно расстроились. Но Яндекс.Такси пообещали в скором времени удивить и их.