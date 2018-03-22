Yandex MapKit позволит компаниям добавить карты и построить маршрут

«Яндекс» представил новый инструмент Yandex MapKit для встраивания карт в мобильные приложения. Функция пригодится компаниям, которые хотят использовать картографические данные и технологии «Яндекс.Карт» в продуктах для iOS или Android.

Инструмент поможет добавить в приложение любую функцию «Яндекс.Карт», в том числе, поиск организаций и адресов, построение маршрутов с учётом пробок или просмотр панорам. Например, банку он поможет отобразить на карте ближайший к клиенту банкомат и построить до него маршрут.

Карты на основе нового Yandex MapKit умеют работать в офлайн-режиме. Доступны и векторные карты — они загружаются намного быстрее, чем растровые, которые были в предыдущих версиях продукта. Разработчики могут настроить внешний вид карты. Например, сделать так, чтобы их цвет менялся в зависимости от времени суток.

«Точные и актуальные карты, а также удобные инструменты работы с ними — это основа многих сервисов Яндекса. Мы видим, что на рынке есть запрос на наши решения, и готовы ими делиться. Так, в сентябре прошлого года мы открыли бизнесу доступ к платформе для решения логистических задач — Яндекс. Маршрутизации», — сообщает руководитель бизнес-направления геосервисов «Яндекса» Григорий Поваров.

Yandex MapKit применяется и в сервисах Яндекса. Например, благодаря ему в «Яндекс.Такси» можно указывать место подачи машины и видеть, как автомобили двигаются по карте. Навигатор ведёт по маршруту, предупреждает о ремонтных работах и даёт возможность оставить сообщение о дорожном событии. Также инструмент применяется для «Яндекс.Транспорт», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Драйв».