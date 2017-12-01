Офлайн-режим включается автоматически, когда сигнал мобильной сети становится слабым или совсем пропадает

«Яндекс» добавил в свои приложения «Навигатор» и «Карты» новую функцию, позволяющую строить автомобильные маршруты офлайн. Такой режим включается автоматически, когда сигнал мобильной сети становится слабым или совсем пропадает. Для работы приложения без интернета необходимо заранее сохранить карты региона в памяти устройства.

Офлайн-режим пригодится за городом, где много глухих зон, в которых теряется подключение к сети и в местах, куда не проникает мобильный интернет. Например, теперь не нужно сначала выезжать с подземной парковки, чтобы построить маршрут — он будет рассчитан сразу. Когда появится устойчивое соединение с интернетом, приложение получит информацию о пробках и проверит, нет ли маршрута быстрее.

В случае если интернет отключится уже в пути, приложение продолжит предупреждать о скоростных ограничениях и подсказывать водителю манёвры. А если тот пропустит свой поворот — сразу перестроит маршрут. Такой режим поможет сэкономить на роуминге в дальних поездках: собираясь в дорогу, можно скачать карты всех регионов, которые предстоит проехать, и отключить мобильный интернет.

Проверить актуальность карт в приложении можно либо вручную, либо в автоматическом режиме — примерно раз в месяц карты самостоятельно обновляются.