«Яндекс.Музыка» изучила музыкальные предпочтения российских пользователей и назвала самые популярные треки и альбомы в 2017 году. В целом россияне отдавали предпочтение иностранной музыке: в общероссийском списке песен-фаворитов четыре трека на русском языке против шести зарубежных.

Общероссийский топ-10 треков:

Ed Sheeran — Shape of You

Burito — «По волнам»

Imagine Dragons — Believer

Luis Fonsi feat. Daddy Yankee — Despacito

Грибы —«Тает лед»

LOBODA — «Случайная»

Charlie Puth — Attention

Portugal. The Man — Feel It Still

Artik & Asti — «Неделимы»

Imagine Dragons — Thunder

Безусловный лидер этого года — Эд Ширан. Сам исполнитель, его песня Shape of You и альбом «÷» занимают первые места в рейтингах сервиса. Чаще всех Эда Ширана слушала жительница Москвы, которая начиная с января включала Shape of You 1213 раз, то есть примерно три раза в день.

Надо отметить, что люди не только слушают музыку, но и оценивают ее: например, в Алтайском крае есть человек, который за прошедший год поставил 13 546 лайков.

Кроме Эда Ширана особеной популярностью пользуются Imagine Dragons, Rag'n'Bone Man и Чарли Пут. Среди отечественных групп любимцами пользователей оказались Burito, а среди всех певиц — исполняющих на иностранном и русском языке — LOBODA. Кроме того, ее альбом H2LO чаще других русскоязычных альбомов звучал в колонках и наушниках пользователей Музыки.

Русский топ-10 треков:

Burito — «По волнам»

Грибы — «Тает лед»

LOBODA — «случайная»

Artik & Asti — «Неделимы»

Мот — «Сопрано»

Ёлка – «Впусти музыку»

Егор Крид & MOLLY – «Если ты меня не любишь»

Джиган – «Дни и ночи»

Элджей & Feduk – «Розовое вино»

SEREBRO – «Между нами любовь»

Любители рэпа в этому году больше всего слушали Мота. Sage The Gemini и Джиган могут гордиться самыми популярными рэп-альбомами — иностранным и русским соответственно. А звание авторов лучшего рэп-трека года досталось «Грибам». Один из пользователей за девять месяцев прослушал «Тает лёд» 1513 раз.

При подсчёте учитывались данные о треках и альбомах, вышедших в 2017 году, и об их прослушиваниях на «Яндекс.Музыке» с января по ноябрь 2017 года. Общая месячная аудитория сервиса за это время превысила 20 миллионов пользователей.