Аналитический сервис расширил возможности для рекламодателей



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Аналитический сервис «Яндекс.Метрика» расширил свои возможности, научившись отслеживать офлайн-конверсии. Это позволит рекламодателям точнее оценивать отдачу от разных каналов привлечения аудитории и лучше понимать, как посетители приходят к конверсии, говорится в блоге интернет-компании.

Офлайн-конверсии будут показываться в общем списке целей — после настройки импорта данных в «Метрику». Их можно добавлять в отчёты и использовать в качестве условия сегментации как и любую другую цель. При этом для таких «офлайновых» целей будут автоматически рассчитаны все целевые метрики: конверсия, количество целевых визитов и другие.

Кроме того, помимо конверсий сервис «Яндекс.Метрика» научился отслеживать офлайн-звонки. Подробная информация о них появится в новой группе отчётов со специальными «телефонными» метриками: это среднее время ожидания ответа, средняя продолжительность разговора, пропущенный/отвеченный, первичный/повторный и многие другие. Для каждого звонка будут переданы и собственные метки, которые вручную проставляют операторы колл-центра - например, о качестве звонка («спам») или об итоге разговора («клиента не устроила цена»). Как и офлайн-конверсии, звонки работают в отчётах как обычные цели.

«Яндекс» создал специальную видеоинструкцию, в которой подобно рассказал, как передать в «Метрику» офлайн-конверсии и звонки.