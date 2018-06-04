Проект составлен из информеров в стиле электронной газеты

Яндекс запустил проект в формате лайфстайл блога — «Журнал», его авторами станут специалисты компаний или некоторые пользователи интернет-порталов, сообщили в пресс-службе компании.

Лайфстайл блог поможет «Яндекс.Маркету» продавать товары. На отдельной странице собраны лучшие материалы, распределенные по формату — история, советы эксперта, подборки и обзоры товаров. По ходу статьи добавляются блоки с предложениями товаров или категорий.

Читая статью, пользователи сервиса смогут не только определиться с выбором необходимого товара благодаря советам экспертов, но и узнать, например, как отправиться в путешествие или сэкономить при выборе жилья за рубежом.

«Сделать выбор не просто. Чтобы не сойти с ума от разнообразия товаров, мы сделали Журнал Маркета и собрали там статьи, которые помогут получать от выбора удовольствие. Покупатели поделятся своим опытом и расскажут, как решают повседневные задачи, а эксперты дадут советы и помогут решить самые разные проблемы. можно ли начать бегать после пятидесяти? На каком мангале получается самый вкусный шашлык? Как изменить интерьер дома? Читайте и узнаете!», — рассказали в компании.