Иллюстрация Яндекс.Карты
“Яндекс.Карты” начали тестирование нового формата нативной гео-рекламы — размещение брендированных объектов на панорамах сервиса.
Первым партнером сервиса по новому проекту стала компания “Централ Партнершип”. Она опробовала новый вид коммуникаций в режиме некоммерческого эксперимента, ставшим дополнением к медийной кампании фильма “Призрак в доспехах”.
В рамках эксперимента а двух точках на панорамах Москвы были размещены узнаваемые образы из фильма. Они интегрированы в городской пейзаж, не содержат рекламного сообщения и не мешают взаимодействию с сервисом. В то же время “Централ Партнершип” выступала организатором конкурса, в рамках которого посетителям промо-сайта фильма предлагается найти эти точки на “Яндекс.Картах”.
В дальнейшем “Яндекс.Карты” планирует развивать и монетизиваровать этот формат. Например, с помощью нативного размещения на панорамах сервиса можно будет проводить онлайн-квесты, брендировать и добавлять объекты. Пока стоимость таких услуг не называется, поскольку каждая из них будет адаптироваться под задачи заказчика.
В гео-сервисах “Яндекса” уже размещается нативная реклама. Например, в “Яндекс.Навигато