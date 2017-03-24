Сервис тестирует новый формат нативной гео-рекламы



Иллюстрация Яндекс.Карты

“Яндекс.Карты” начали тестирование нового формата нативной гео-рекламы — размещение брендированных объектов на панорамах сервиса.

Первым партнером сервиса по новому проекту стала компания “Централ Партнершип”. Она опробовала новый вид коммуникаций в режиме некоммерческого эксперимента, ставшим дополнением к медийной кампании фильма “Призрак в доспехах”.

В рамках эксперимента а двух точках на панорамах Москвы были размещены узнаваемые образы из фильма. Они интегрированы в городской пейзаж, не содержат рекламного сообщения и не мешают взаимодействию с сервисом. В то же время “Централ Партнершип” выступала организатором конкурса, в рамках которого посетителям промо-сайта фильма предлагается найти эти точки на “Яндекс.Картах”.

В дальнейшем “Яндекс.Карты” планирует развивать и монетизиваровать этот формат. Например, с помощью нативного размещения на панорамах сервиса можно будет проводить онлайн-квесты, брендировать и добавлять объекты. Пока стоимость таких услуг не называется, поскольку каждая из них будет адаптироваться под задачи заказчика.

В гео-сервисах “Яндекса” уже размещается нативная реклама. Например, в “Яндекс.Навигато ре” в прошлом году появились брендированные метки организаций и категории. Они появляются при выборе и построении маршрута, а также поиске различных категорий организаций. Клиентами “Яндекс.Навигато ра” уже стали: Макдональдс, Роснефть, BP, ТНК, строительная компании “ПИК”, Ильдеботэ, Остин, Castrol, Мосцветторг.