Рекламодатели смогут бесплатно добавлять к аудиоролику баннер со ссылками

Яндекс объявил об изменении форматов и снижении цен на рекламные аудиоролики, которые проигрываются на сервисах «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Радио» между музыкальными композициями, сообщили в компании.

1 июня Яндекс объединил рекламные форматы «Аудиоролик» и «Аудио плюс» в один продукт с ценой размещения 180 рублей вместо 350 рублей за тысячу показов (воспроизведений). Размещение аудиорекламы по аукционной модели стоит от 70 рублей за тысячу показов вместо 100 рублей. Кроме того, рекламодателям предложили бесплатно добавлять к аудиоролику баннер со ссылками.

Аудиореклама проигрывается между треками на сервисах «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Радио», её слышат только бесплатные пользователи сервисов. В компании отмечают, что рынок легального музыкального контента в России находится в стадии формирования, но у него большой потенциал.

«Музыка сопровождает пользователя в течение всего дня, с раннего утра и до глубокой ночи. Люди часто слушают музыку не только по дороге на работу или домой, но и в течение дня, фоном. Среднее время прослушивания „Яндекс.Музыки“ на вебе — 80 минут в день», — рассказала Анастасия Жаворонкова, руководитель коммерческого департамента медиасервисов Яндекса.

По прогнозам IAB Russia, в 2018 году российский рынок онлайн-аудиорекламы ждет резкий рост. Его объем может увеличиться в три раза, до 450 млн рублей. В 2021 году расходы рекламодателей на digital аудио могут достичь 6,1 млрд рублей.