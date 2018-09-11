XXIII Бизнес-Форум TOP Marketing: Как драйвить продажи, понимая ценности своего потребителя

17−19 октября в Москве состоится XXIII Бизнес-Форум TOP Marketing для маркетологов средних и крупных компаний b2b и b2c секторов.

Для всех маркетологов важно получать прибыль, именно поэтому основной задачей является сегментация рынка. Но сделать это в современных экономических условиях не так просто, что связано с быстрыми изменениями. На Форуме вы узнаете, как максимизировать прибыль и минимизировать ошибки.

Для кого:

— крупного, среднего и малого бизнеса

— существующих брендов и новых направлений

— B2B и B2С

— производителей и ритейлеров, поставщиков услуг и сервисных компаний

Программа:

Проработка сегментов и работа с конкурентами (инструментарий Теории Поколений и другие психографические подходы).

Теория Поколений предлагает маркетологам готовые инструменты на основе глубокого понимания ценностей своей аудитории. Многие знают ее основы, но как применять их для решения конкретных маркетинговых задач? Какие новые открытия произошли? Какие они, повзрослевшие игреки и зеты сейчас и какими они будут через 5−10 лет?

Анализ задач маркетинга.

Инструментарий современного маркетолога постоянно обновляется, что неизбежно ведет к автоматизации процессов.

Как быстро и без лишних затрат провести эффективное маркетинговое исследование? Как оперативно протестировать гипотезы? Как запустить новый продукт и правильно его сегментировать?

На форуме Вас ждет:

— выступление директоров по маркетингу компаний-брендов с опытом работы более 15 лет, а также маркетологов и бренд-менеджеров b2c и b2b рынка

— интересные тренды и кейсы и круглые столы

— фирменная сессия TOP Marketing Networking

— консультациями экспертов по вашим персональным задачам

Приняв участие в Форуме, вы сможете:

— дополнить уже имеющиеся знания по поиску ниш современными методиками и инструментами

— найти новые ниши на стыке трех критериев: достижимость, рентабельность, нужность

— автоматизировать маркетинговый процесс

— выстроить свою деятельность по принципам эффективности и малозатратности.

Подробная информация:

www.MarketingOne.ru 8(495) 790−55−83 sokolova@MarketingOne.ru — Татьяна Соколова