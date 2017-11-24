Впервые в этом году в рамках Премии стартует народное голосование болельщиков, приуроченное к ЧМ-2018 в России

XХ церемония вручения главной народной премии «Марка №1 в России» пройдёт 16 декабря 2017 года в Москве на площадке Государственного Кремлевского Дворца.

Впервые в этом году в рамках Премии МАРКА №1 В РОССИИ стартует народное голосование болельщиков, приуроченное к главному футбольному событию 2018 года – чемпионату мира в России.

Чемпионат мира по футболу – это без преувеличения событие века для нашей страны. Турнир такого ранга впервые проводится в Восточной Европе: 11 городов, 12 ультрасовременных стадионов, 31 насыщенный игровой день, 32 лучшие команды мира, и, конечно же, болельщики со всего света!

Российской сборной впервые в свое истории предстоит сыграть на главном футбольном турнире мира в родной стране при поддержке сотен тысяч болельщиков. Уникальная возможность, колоссальная ответственность, решительный вызов всему футбольному сообществу!

Сегодня в подготовку проведения ЧМ в России помимо международной федерации FIFA вовлечены сотни спортивных и event компаний, средства массовой информации и new media, а также организации, занимающиеся логистикой, строительством и туризмом. С целью поднятия национального духа в преддверии чемпионата в прокат выходят полнометражные фильмы и сериалы, посвященные самой популярной игре миллионов!

Проведение ЧМ по футболу – это еще одна возможность для всей национальной бизнес индустрии сделать свой вклад в спортивное будущее и статус России.

«Мы не могли остаться в стороне от этой интереснейшей темы и приняли решение в канун официальной жеребьевки главного футбольного праздника планеты провести народное голосование болельщиков. Цель – в решающий для страны момент показать «спортивное лицо» России, поднять боевой дух и патриотическое настроение, привлечь внимание всех жителей страны к спортивной составляющей – инфраструктуре, медиа, развлекательному сегменту, истории футбола. Мы хотим заложить основу для коммуникаций, связанных с развитием и популяризацией массового, профессионального и корпоративного спорта», – говорит исполнительный директор премии Елена Бирюкова-Лапик.

Голосование в категории «Спорт» пройдет в социальной сети Facebook и на сайте премии. Любой желающий c 24 ноября по 1 декабря сможет заполнить анкету и отдать свой голос любимому бренду, претендующему на звание «Марка N1 в России – 2017». Напоминаем, что в каждой номинации можно отдать свой голос только за одного номинанта. Лауреатом становится марка, набравшая наибольшее количество голосов. Итоги голосования будут объявлены 4 декабря 2017 года.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в Государственном Кремлевском Дворце 16 декабря 2017 года. Билеты уже в продаже!

Номинации в категории «Спорт»:

Спортивное СМИ (ТВ, онлайн, радио)

Спортивно-социальное событие (марафон, чемпионат, фестиваль)

Футбольный клуб

Букмекерская компания

IT решения для спортивных объектов

Спортивная одежда

Спортивное питание

Спортивное оборудование\товары

Часы спортивные\умные