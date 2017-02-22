Итоги Национальной премии в области развития общественных связей

17 февраля в Большом московском государственном цирке на проспекте Вернадского состоялось главное событие коммуникационной отрасли - награждение победителей юбилейной, двадцатой Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Эквилибристы, силачи, воздушные гимнасты, акробаты, фокусники олицетворяли те, качества, без которых невозможно достичь цели и совершенства: решительность, смелость, силу, быстроту реакции, гибкость, оригинальность и изящество. Тяжелый труд, который превращается в яркое шоу, которое восхищает и дарит счастье людям.

Первую в юбилейном сезоне статуэтку «Серебряного Лучника» президент Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) Игорь Игнатьев и заместитель председателя правления по внешним коммуникациям Роснано Андрей Тапезников вручили лауреату в номинации «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций». Им признан проект «Карта России - вывод на рынок национальной платежной системы «Мир», реализованный НСПК и КРОС.

«Извините, Вы не видели Лосева?» - под таким названием проходил волгоградский фестиваль искусств. Организатор - Институт региональной экономики и социального проектирования - ставил перед собой цель напомнить землякам о творчестве пейзажиста Виктора Лосева и превратить город военной истории в город художников. Как один результат - звание лауреата Национальной премии «Серебряный Лучник» в номинации «Лучший проект в области развития и продвижения территорий». Поздравил победителей президент КРОС, председатель Ассоциации компаний консультантов в области связей с общественностью (АКОС) Сергей Зверев.

Рекордсмен по числу проектов – номинация «Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций». На победу тут претендовали 35 авторских коллектива. По итогам Дней открытых презентаций, голосований экспертов и членов жюри лауреатом признан проект Toyota и Comunica «TOYOTA EVERTEST: покорение мечты!». Награду вручали генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК Ирина Есипова и директор по развитию Sostav Денис Сидоров.

Проект «Pro-Vision Dream Team: 18+. Можно все» Pro-Vision Communications приурочило к собственному «совершеннолетию». Кампания длилась восемь месяцев и позволила не только сплотить команду, значительно увеличить выручку агентства, но и победить в номинации «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа». С успехом коллег поздравляли генеральный директор агентства Primum Наталия Мандрова и исполнительный директор Ассоциации менеджеров России Вячеслав Евсеев.

По инициативе компании Tele2 в систему Национальной премии «Серебряный Лучник» включена номинация «Digital коммуникации». Авторы 17 кампаний доказывали: выстраивать коммуникации в современном мире без digital невозможно. Убедительную победу одержало Некоммерческое партнерство развития донорства «Донор-Сёрч» за создание Социальной сети доноров крови - DonorSearch org.

Качество исполнения и социальная значимость проекта было, кроме того, подтверждено присуждению ресурсу для поиска доноров Гран-при Национальной премии «Серебряный Лучник».

«В «Digital коммуникациях» стало больше проектов, которые одновременно присутствуют и в других номинациях. Это говорит о том, что цифровые коммуникации проникли во все сферы человеческой жизни. И трудно найти кампании, которые не являлись бы в какой-то степени digital. В этом году в этой номинации, как всегда, много интересных проектов, поэтому конкуренция высока. Замечательно, что есть очень сильные проекты из регионов, такие как «Социальная сеть доноров крови - DonorSearch.org». Мы в Tele2 видим, что цифровые коммуникации распространились по всей стране - уже сейчас более 40% вопросов наши клиенты по всей России самостоятельно решают через цифровые системы самообслуживания. И такие яркие региональные PR-проекты еще одно подтверждение наступления новой digital-эры», - Кирилл Алявдин, директор по корпоративным коммуникациям Tele2.

Специальный приз от Tele2 передан компании Яндекс за проект «Дай пять Команде России».

Лауреатом в номинации «Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ» признан проект «Село в порядке - страна в достатке! Программа коммуникационного сопровождения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года». Специалистам КРОС предстояло убедить десятки миллионов россиян не только принять формальное участие в переписи, но и предоставить максимально достоверные данные о своем хозяйстве. Кампания разворачивалась на фоне драматических событий на внешнеполитической арене, что заставляло уже в процессе импровизировать, искать новые ходы и решения, способные привлечь внимание аудитории к одному из крупнейших статистических наблюдений десятилетия.

Проект «Открытие первого в России кинозала для людей с аутизмом» от Сети кинотеатров КАРО, Благотворительного фонда «Выход» и компании Disney в России, по мнению членов экспертного совета и жюри, в наибольшей степени соответствовал критериям номинации «Лучший проект в области КСО и благотворительности». Награду авторам вручал президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Станислав Наумов.

Победителем в номинации «Лучший проект в области продвижения технологий будущего», учрежденной РВК, стало агентство BOOM Communications с проектом «Побег Промобота: вывод российской робототехнической компании на глобальный рынок».

«Номинации «Продвижение технологий будущего» всего два года. Не просто было запускать ее - на старте мы даже не вручили «Серебряного Лучника», только спецприз, потому что не собрали достаточно сильных проектов именно по технологическому направлению. Но в этом году, юбилейном для премии, за приз боролись уже очень сильные проекты, и единственной проблемой было сделать выбор между сильными. И, поверьте, было трудно решить, какая работа более достойна «пиар-Оскара» - продвижение стартапа «Промобот», охватившего аудиторию в миллиард человек по всему миру, или прекрасный кейс продвижения технологической повестки ОАК, который можно и нужно включить в каждый учебник по коммуникационным практикам. С небольшим перевесом победил «Промобот», и это вдвойне победа, если иметь такую сильную команду как у ОАК в конкурентах», - Юлия Ульянова, коммуникационный директор АО «РВК».

Авторам проекта также вручен специальный приз - сертификат на комплект бизнес-приложений от партнёра РВК – компании ABBYY. Специального диплома РАСО в номинации «Лучший проект в области продвижения технологий будущего» удостоена Лаборатория биотехнологических исследований «ЗД БиопринтингСолюшенс».

Поздравить лауреата в номинации «Лучший проект в области международных коммуникаций» предстояло исполнительному директору Национальной премии «Серебряный Лучник», главе представительства «Серебряный Лучник»-США Надежде Явдолюк и генеральному директору информационного агентства России «ТАСС» Сергею Михайлову. Победителем по итогам 2016 года стали Ассоциация «Глобальная энергия», агентство FleishmanHillard Vanguard, КГ «Орта» с проектом «Ассоциация «Глобальная энергия»: Ученые - новые супер-герои 21-го века в России и во всем мире».

В номинации «Лучшая работа по теории общественных связей» победили Алла Болотова и Юрий Жуков с книгой «Психология коммуникаций».

Обладателями первого в истории Национальной премии «Серебряный Лучник» приза за Лучший региональный проект стали Министерство национальной политики Удмуртской Республики и «Творческая группа «Восемь человек» за Фестиваль «Всемирный день пельменя».

В номинации «Персона» лауреатом признана директор департамента информации и печати и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В номинации «За культурный вклад» премию вручили директору «Мультимедиа Арт Музея» Ольге Свибловой.

Традиционно главной интригой церемонии награждения является номинация «Мастер», где победителя выбирают собственно зрители. Распределяя голоса между руководителем Департамента общественных связей и коммуникаций АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» Владимиром Ториным, президентом коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгением Минченко и Управляющим партнером коммуникационной группы «Гуров и партнеры» Филиппом Гуровы, присутствующие на церемонии отдали предпочтение Владимиру Торину.

Специально к юбилейной церемонии были изготовлены эксклюзивные награды - золотые «Серебряные Лучники», - которые были вручены Надежде Явдолюк, на протяжении 20 лет возглавляющей исполнительную дирекцию, и основателю премии, председателю Попечительского совета Игорю Писарскому.

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Российским Союзом журналистов и Российской Ассоциацией по связям с общественностью. Имеет развитую систему региональных и зарубежных конкурсов, включая «Серебряный Лучник» - США и «Серебряный Лучник»-Чехия .

Генеральный информационный партнер - ТАСС

Ассоциация-учредитель: РАСО

При участии: Ассоциации менеджеров, АКОС, АКАР, IABC, РАОС, РАМУ, РАЭК, АКМР

Партнер номинации «Технологии будущего» - АО РВК

Партнеры номинации «Digital коммуникации» - Tele2, РАЭК

Партнер номинации «Международные коммуникации» - ОАО «РЖД»

Партнер номинации «Лучший проект развития и продвижения террторий» - ГК «РЕНОВА»

Партнер Дней открытых презентаций - АО «РОСНАНО»

Попечители: «Интеррос», КРОС, Р.И.М. Porter Novelli, группа ИМА, Никколо-М

Оператор региональных конкурсов: АГТ

Организационный партнер: Р.И.М. Porter Novelli

Информационное партнерство