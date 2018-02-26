Медиабюджет получило агентство Havas Media

Агентство Havas Media (входит в рекламную группу АДВ) выиграло тендер на годовое обслуживание брендов крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group – «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». Контракт включает размещение рекламы на телевидении, радио, в прессе, диджитал, outdoor, indoor и других медиа.

X5 Retail Group также выбрала Havas Media в качестве партнера по стратегическому медиапланированию для двух эксклюзивных торговых марок – «Верховье» и «Сарафаново».

«Мы рады, что экспертиза Havas Media и наш опыт признаны одним из крупнейших рекламодателей на российском рынке. Так как ритейл – одна из самых динамичных категорий на рынке, работа с признанным лидером открывает широкие возможности для применения наших инструментов и развития экспертизы Havas Media», – отметила генеральный директор Havas Media Елена Белова.