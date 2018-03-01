Новое подразделение возглавит директор по стратегии группы Антон Мироненков

Крупнейший ретейлер X5 Retail Group создал отдельное подразделение, которое займется проектами в сфере big data, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по стратегии группы Антона Мироненкова.

Такие проекты дадут более качественные знания о клиентах, кроме того, это может стать источником новых доходов за счет монетизации данных, то есть способом повысить продажи и рентабельность бизнеса X5. Также компания планирует сотрудничать с телекоммуникационными и digital-компаниями, банками. Новое подразделение возглавит сам Мироненков.

«У нас в компании выделено отдельное подразделение, которое будет фокусироваться на анализе «больших данных». Мы считаем это направление стратегическим, что будущее ретейла связано с тем, как быстро ретейлеры научатся использовать для оптимизации процессов и улучшения клиентского опыта те данные, которые мы каждый день генерируем в больших достаточно количествах», – сообщил Мироненков.

X5 Retail Group управляет магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток», гипермаркетами «Карусель» и магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами.