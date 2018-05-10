Нефтяной гигант выбрал рекламный холдинг в качестве партнера

Нефтяная компания BP (бывшая British Petroleum) выбрала WPP своим основным рекламным партнером. Холдинг будет оказывать маркетинговые и коммуникационные услуги, в зоне его ответственности окажутся корпоративный бизнес, а также подразделения по производству топлива и смазочных материалов.

Ради крупного клиента WPP сформировал специальную команду Team Energy, куда вошли специалисты из нескольких агентств — VML, Ogilvy, Mindshare, Grey, Essence, SocialLabs и Landor. Она представляет собой полностью интегрированную модель работы, в рамках которой сотрудники будут отвечать за рекламу, управление медиаинвестициями, digital каналы, маркетинговые коммуникации, брендинг, PR и исследования.

Частью Team Energy станет EnergyMedia — гибкая медиамодель, объединяющая экспертов из Mindshare, Essence, Neo и POSSIBLE. Она будет отвечать за закупки и предложит клиенту эксклюзивные возможности в сфере programmatic, поиска и электронной коммерции. Team Energy разместится в Лондоне, однако ее сеть будет присутствовать во многих странах, чтобы обеспечить BP глобальную поддержку.

Исполнительный директор WPP Эндрю Скотт назвал выбор BP новым этапом в отношениях с энергетическим гигантом, которые продолжаются уже 20 лет. «Наше уникальное видение BP — наглядная демонстрация того, как мы видим будущее — с гибкими, оперативными и эффективными услугами, которые обеспечивают результат и помогают клиенту достичь целей», — заявил Скотт.

По оценкам консалтинговой компании R3, в 2017 году глобальные рекламные расходы BP составили 150 млн долларов.