Гран-при фестиваля получил грузинский проект 100% Real Virtual Reality



Иллюстрация: пресс-служба

Известны результаты международного фестиваля маркетинговых и digital коммуникаций WOW DONE AWARDS 2017, который в этом году проходил в легендарном Львове. Гран-при фестиваля получил грузинский проект 100% Real Virtual Reality, реализованный агентством Leavingstone.

Лучшими работами конкурсов стали: в Вертикали маркетинговых дисциплин – «100% Real Virtual Reality» агентства Leavingstone, Best of Contest в Digital вертикали – «Headache Targeting by Nurofen» агентства ISD Group, а в Индустриальной вертикали – «Mastercard Subway» агентства Aimbulance.

На фестивале оценивались три конкурса: вертикаль маркетинговых дисциплин, digital и индустриальная вертикали. Три судейские команды, в состав которых вошли 28 экспертов из 17 стран мира, оценивали работы по 100-балльной шкале. По итогам судейства WOW DONE AWARDS 2017 абсолютно все участники получили оценки. Данный подход позволяет каждому участнику фестиваля узнать свой результат.

С полными результатами WOW DONE AWARDS 2017 можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Поздравляем победителей WOW DONE AWARDS 2017 и до встречи на 18-м КМФР в Киеве 25-26 мая!