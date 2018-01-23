Wargaming и VRTech создают платформу по созданию VR-игр

Wargaming и VRTech объявили о создании Neurogaming, глобальной платформы по изданию и разработке VR-игр и технологий. Первым совместным проектом станет игра World of Tanks, которая будет предназначена для залов виртуальной реальности с максимальным эффектом присутствия.

В 2018 году игра уже станет доступной в залах CinemaVR, расположенных в крупнейших российских городах.

«Мы первыми делаем VR-опыт по-настоящему доступным. Благодаря нашему проекту совсем скоро виртуальная реальность перейдет из категории экзотического, элитного досуга в разряд развлечений, доступных каждому», – сообщает Слава Макаров, создатель World of Tanks VR и советник по стратегии Neurogaming.

Neurogaming в дальнейшем планирует создавать игры для PolygonVR – ориентированной на киберспорт платформы сверхглубокого погружения в виртуальную реальность, которая уже доступна в крупнейшем VR-парке России «VRPark Сити» в Москве.

Кроме того, в планах Neurogaming превратить CinemaVR в глобальную франшизу, работающую по схеме «платформа как сервис». Компания рассчитывает, что за год число залов, которые приобретут франшизу World of Tanks VR, достигнет 300 в СНГ, Европе и Северной Америке, а число пользователей World of Tanks VR составит 3 млн человек.