Новый сервис WhatsApp Pay функционирует только в Индии

Мессенджер WhatsApp начинает тестировать новую разработку – сервис WhatsApp Pay, позволяющий осуществлять денежные переводы, а также оплачивать разнообразные товары и услуги через смартфон, сообщает TechCrunch.

Новый сервис запущен в бета-версии мессенджера на iOS и Android и работает только в Индии. Денежные переводы возможны только между кошельками WhatsApp Pay.

Разработчики планируют создать условия, при которых бы платежная система смогла работать и с другими сервисами. Компания уже заключила договоры с ведущими банками Индии. Таким образом, пользователи смогут синхронизировать новый платежный сервис со своей банковской картой. Когда WhatsApp Pay будет доступен пользователям в других странах, пока не сообщается. Это, в том числе, будет зависеть от успеха проекта в Индии.

Ранее WhatsApp аннонсировал бесплатное приложение WhatsApp Business для малого и среднего бизнеса. В новом сервисе бренды смогут создавать собственные профили, в которых будет отображаться род деятельности, а также дополнительные контакты.