Для крупных компаний сервис будет платным



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Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, разрабатывает приложение WhatsApp Business для малого и среднего бизнеса. Компании заведут официальные аккаунты и мессенджер упростит им процедуру общения с клиентами, сообщается в блоге.

Приложение WhatsApp Business для небольших предприятий будет бесплатным. Кроме того, разрабатывается платный вариант мессенджера для крупных корпораций (авиалинии, банки или онлайн-ретейлеры). Это позволит им оповещать клиентов, например, о времени вылета или о времени доставки. В отличие от Facebook Messenger, который приносит основной доход за счёт рекламы, модель монетизации WhatsApp будет основываться на функциях простой обработки клиентских запросов и отправки подписчикам уведомлений с информацией.

Отличить компанию от индивидуального пользователя можно будет по специальному значку. Чтобы связаться с клиентом, компания должна будет получить его согласие. Также возможно поставить запрет предприятию на отправку сообщений.

"Наш подход очень прост - мы хотим использовать знания, которые мы получили помогая людям общаться друг с другом, чтобы помочь людям общаться с компаниями, которые им важны",- говорится в сообщении.