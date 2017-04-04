Новая возможность появится у пользователей мессенджера из Индии



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Пользователи мессенджера WhatsApp из Индии получат новую возможность. Компания рассматривает возможность введения в стране цифровых платежей через мессенджер, сообщает TechCrunch.

Впервые о возможном введении новой функции сообщил соучредитель WhatsApp Брайан Эктон во время своего визита в Индию в феврале текущего года. Тогда же были проведены переговоры с местными властями.

Для безналичных переводов с карты на карту будет использоваться Единый платежный интерфейс (UPI). Это система для перевода средств с карты на карту, которая поддерживается правительством. Она создана для того, чтобы население страны перешло с наличной экономики к электронным платежам. Транзакции между пользователями, вероятно, станут доступны в Индии в течение шести месяцев.

В Facebook, которой принадлежит мессенджер, отметили, что выбрали Индию для тестового запуска функции, поскольку считают страну наиболее перспективной. Аудитория приложения в этой стране составляет 200 млн человек.

Стоит отметить, что возможность денежных переводов уже добавлена в американскую версию Facebook Messenger.