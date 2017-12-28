Идентифицировавшись с помощью мессенджера, можно будет пользоваться госуслугами, совершать покупки и т.д.



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Мессенджер WeChat вскоре заменит гражданам Китая традиционные удостоверения личности и позволит владельцам пользоваться различными услугами. По задумке китайских властей, программа начнет действовать по всей территории страны с января 2018 года, сообщает South China Morning Post.

Мессенджер заменит жителям Китая удостоверения личности. С его помощью можно будет пользоваться госуслугами, заказывать доставку, регистрироваться в отелях, совершать покупки и другие действия с помощью виртуальных ID-карт сервиса.

Для граждан Китая будут доступны две версии ID-карты, «облегченная», позволяющая регистрироваться в интернет-кафе и совершать другие повседневные дела, и «продвинутая», предоставляющая возможность, например, зарегистрировать бизнес. Для авторизации будет использоваться технология распознавания лиц.

Проект запущен в провинции Гуанчжоу, а в 2018 году он начнёт работать по всей стране.