Интерактивная инсталляция с дополненной реальностью появилась в Москве

Чтобы москвичи стали ближе к танковому киберспорту, Wargaming и агентство Redday event организовали AR-активацию в рамках проведения финала Чемпионата мира по игре World of Tanks.

Около ТЦ «Мега Химки» было размещено технологическое AR окно, которое в режиме реального времени превращало все проезжающие автомобили в танки команд-участниц Гранд-финала Wargaming.net League 2017.

Проект стал своеобразным продолжением прошлогоднего эксперимента с виртуальной реальностью, когда во время Гранд-финала 2016 года зрители имели возможность погрузиться в самую гущу сражения. В этом году AR инсталляция эффективно и эффектно справилась с задачей расширения рамок реального мира во время проведения гранд-финала.

За 2 дня промо-активации 150 000 посетителей мегамолла снимали короткие видео, фотографировались на фоне инсталляции, специально проезжали через окно на машинах, что в общей сложности обеспечило около 1000 постов в известных социальных сетях. А для болельщиков технологическое окно стало дополнительным инструментом поддержки любых команд. На специальном сайте более 7 000 фанатов игры из 10 стран с помощью голосования влияли на то, какие именно танки команд будут чаще появляться на AR экране.

«С технической точки зрения проект состоял из двух частей: визуализации и трекинга. Визуализация базировалась на движке Unity3D, которая показывала созданную в реальном времени 3D модель танка из World of Tanks поверх видео с камеры. За трекинг отвечало отдельное приложение, которое отслеживало автомобили, снятые онлайн-камерой, определяя их размеры, направление движения, скорость и маршрут. Все алгоритмы «компьютерного зрения» в сочетании с мощным 3D движком сработали в унисон для создания новых впечатлений и у зрителей, и у болельщиков Чемпионата», – рассказывает Александр Бобко, руководитель отдела глобальных маркетинговых спецпроектов компании Wargaming.

Состав творческой группы:

Креативная разработка – команда Wargaming

Реализация оффлайн блока – команда Redday event

Разработка софта – команда Playdisplay