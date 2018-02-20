Недавно компания анонсировала запуск популярной игры в формате VR

На закрытом показе 19 февраля журналистам представили альфа-версию недавно анонсированной игры World of Tanks VR от Neurogaming — совместного предприятия Wargaming и VRTech. Широкой публике игра в формате виртуальной реальности будет доступна с 23 февраля после закрытых показов в Москве и Нью-Йорке, где 19 февраля компания открыла новый офис для работы с американскими партнерами.

Альфа-версия виртуальных «Танков» предлагает deathmatch-режим для 2–4 игроков. Сражение на открытой местности проводится в 2 раунда по 4 минуты. Разрушенные танки возрождаются; за повреждение и уничтожение вражеских машин начисляются очки, и лучшие игроки попадают в таблицу лидеров. Позднее в World of Tanks VR появятся прокачка, новые виды техники и режимы. Отзывы игроков об альфа-версии должны помочь разработчикам развивать игру.

«Наш подарок игрокам на День защитника Отечества — любимые ими танковые бои, перенесенные в виртуальную реальность. Wargaming внимательно следит за новейшими трендами и технологиями в игровой индустрии, и мы рады представить версию легендарной World of Tanks, разработанную специально для VR, с учетом всех особенностей платформы. Она дает совершенно новые ощущения за счет полного погружения. Это наша первая VR-игра, и мы решили открыть доступ для широкой публики к альфа-версии, чтобы игроки помогли нам сделать виртуальные „Танки“ лучше», — сказал эксперт по инновациям Wargaming Константин Нетылёв.

VR-залы Neurogaming работают под брендами CinemaVR (использует технологию HTC VIVE в сочетании с собственными наработками компании) и PolygonVR (продвинутая платформа на основе Oculus Rift с полным захватом движений). В России действует 38 залов компании, расположенных в кинотеатрах и торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Ярославля, Краснодара и Александрова (Владимирская область). В 2017 году их посетили более 180 тысяч игроков.

Сеть VR-залов Neurogaming будет строиться по схеме PaaS (платформа как сервис). Такая схема позволяет быстро увеличивать присутствие на мировом рынке за счет привлечения локальных партнеров, запуская VR-залы и эффективно управляя ими с минимальными капиталовложениями, отмечает в Wargaming.