Агентство поддержало сторонников ограничения свободного ношения оружия

Publicis Russia запустили проект в поддержку американской организации IEFGC (Independent Enthusiasts For Gun Control), которая выступает за контроль над ношением оружия в США. Креативный директор Publicis Russia, Антон Зимин, рассказал Sostav, как легко люди могут нажать на курок и почему в агентстве решили запустить проект в Америке.

Тема свободного ношения оружия – одна из самых горячо обсуждаемых в Америке. Вторая поправка к Конституции США гарантирует гражданам право на хранение и владение оружием. Однако многие американцы требуют ужесточить контроль правительства за оборотом оружия. Трагические события в клубе в Орландо и в школе «Сэнди-Хук», а также ряд других случаев лишь усилили критику закона. Но президент США Дональд Трамп и его сторонники выступают за сохранение конституционного права американцев покупать и носить оружие.

Главная идея, которую хотят донести в IEFGC – свободное ношение оружия может быть смертельно опасным. Члены этой американской организации выступают за ужесточение контроля над продажей оружия. Агентство Publicis решило поддержать IEFGC и показать, что выстрелить может любой.

Антон Зимин, креативный директор Publicis Russia, рассказал, что IEFGC создал его знакомый, который сам пострадал от чужой безответственности - в него стреляли. Чтобы поддержать организацию креативщики создали специальный сайт, где пользователи могли выстрелить в людей в режиме реального времени.

Сначала команда разместила рекламу сайта в социальных сетях. Пользователям предлагали испытать новую современную винтовку с удаленным доступом через интернет. Любой желающий мог зарегистрироваться на сайте и после небольшого ожидания в онлайн-очереди получить 20-секундный доступ к оружию. Выстрелить можно очень легко – достаточно прицелиться и нажать на пробел. В течение целого дня креативщики проводили этот эксперимент, расположив виртуальную винтовку на площади небольшого города. Люди на площади были актерами. Когда пользователь стрелял в одного из них, оператор связывался с актером и тот резко падал, а на стрелок видел на экране кровь. Чтобы все выглядело реалистично, креативщикам надо было добиться почти идеальной синхронности.

После выстрела на экране появлялась надпись: «Not everyone owns a gun responsibly, but they’re still openly sold». Актер поднимался с земли, показывая, что с ним все в порядке. Оказалось, что каждый 27 пользователь в итоге нажимал на курок. Поэтому проект получил название Every 27 («Каждый 27»). Этого должно быть достаточно, чтобы всерьез задуматься об опасности свободного ношения оружия, считают в IEFGC.

Антон Зимин, креативный директор Publicis Russia

Летом этого года мой хороший приятель из США написал своим друзьям в соцсетях: «В меня стреляли – я в больнице». Мы очень переживали за его состояние – к счастью, все закончилось хорошо. Как ответственный гражданин США он решил поднять вопрос о безопасности свободного ношения оружия и организовал сообщество. Все, что он хотел – это избежать подобных инцидентов в будущем, рассказывая о своем опыте и предлагая ужесточить законы о ношении оружия. Но он столкнулся с непониманием не только в обществе, но и среди своих знакомых и коллег. На любые его посты на эту тему люди отвечали заученными клишированными цитатами сторонников свободного ношения оружия.



Он рассказал мне об этом и, зная, что я работаю в рекламе, попросил совета. Мы решили, что нужно создать что-то громкое, что будет заметно в сети и станет поводом к новому обсуждению ситуации с оружием в США. Идея пришла мне в голову в процессе работы над совсем другим брифом, я сразу ему написал. Мы решили, что это именно то, что нам нужно.



Бюджет, как и для всех социальных кампаний, был очень маленький. Все делалось в основном благодаря знакомым. Примерно через 3 месяца мы сделали техническую часть. Сначала 3 дня все тестировали и репетировали падения. Сложно было все синхронизовать, потому что даже на самых быстрых серверах все работало не так быстро, как нам хотелось. В итоге нам все-таки удалось сократить время между нажатием, выстрелом и падением до минимального. Далее мы сделали промотированный пост с предложением принять участие в тесте новой установки. Около 300 человек записались, чтобы поучаствовать в тесте. В день активации участвовало 254 человека. У нас были специальные люди в чате, которые убеждали пользователей, что все это похоже на настоящую установку.



Это был социальный эксперимент, задача которого – поднять дискуссию. Мы придумали, как ее начать, и это стало обсуждаемым: мы уже получили довольно большое количество просмотров и комментариев. А продолжит уже мой приятель со своим сообществом. Мы, конечно, ему будем помогать в силу возможности.

Состав творческой группы

IEFGC (Independent Enthusiasts For Gun Control) (клиент)

Publicis Russia (креатив)

Исполнительный креативный директор: Антон Зимин

Руководитель креативной группы: Андрей Ярынич

Арт-директор: Герман Капитонов

Копирайтеры: Никита Бочаров, Александра Зайцева

Младший копирайтер: Антон Федосеев

Аккаунт-директор группы: Валерия Петюрина