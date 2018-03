Валерия Соколова ? известный петербургский тревел-блогер.?Путешествует по миру, пишет о городах и странах.?В том числе о транспорте.?Говорит, что петербургское метро самое красивое!?Нравятся все станции. Но особенная для нее ? «Маяковская». ??Несколько лет назад незнакомый молодой человек подарил ей букет тюльпанов. Просто так. И не только ей. ?В руках у него была целая охапка белых цветов, которые он щедро раздавал девушкам.?И теперь каждый раз проезжая через «Маяковскую», Лера улыбается. ?Вспоминает того замечательного парня, который дарил незнакомкам цветы! ??А с вами когда-нибудь происходило нечто похожее??Может быть, вы сами выступали в роли такого дарителя? ??? Анна Тукачёва?#metro178 #metrospb #spbmetro #spbgram #piteronline #kudago #kudagospb #маяковская #маяковский

A post shared by Петербургский Метрополитен (@metro178) on Mar 1, 2018 at 2:17am PST