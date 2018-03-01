Странички питерских заведений в Instagram уже не в первый раз становятся причиной массовых обсуждений. Нестандартным ведением профиля ранее прославилась местная «Пышечная № 1», а теперь жители северной столицы обсуждают страничку метрополитена Санкт-Петербурга — в отличие от «Пышечной» обсуждение ведется исключительно в позитивном ключе.

В первый день весны был запущен проект «Эстетика петербургского метро».

Проект предполагает активное продвижение аккаунта петербургского метро в Instagram, а основная его задача — «посредством высокохудожественных снимков и видеоклипов передать атмосферу подземки, являющейся одним из символов и неотъемлемой частью истории города», сообщается на официальном сайте метро Санкт-Петербурга.

На снимках можно увидеть известных петербуржцев — музыкантов, актеров, литераторов, художников и спортсменов — и их истории, связанные с метрополитеном.

Первопроходцем в новом проекте стала тревел-блогер Валерия Соколова, рассказавшая о незнакомце, который однажды подарил ей букет тюльпанов на «Маяковской».

9 снимков, опубликованные на данный момент, уже собрали тысячи лайков, а общее число подписчиков аккаунта уже превысило 4 тысячи.

Валерия Соколова ? известный петербургский тревел-блогер.?Путешествует по миру, пишет о городах и странах.?В том числе о транспорте.?Говорит, что петербургское метро самое красивое!?Нравятся все станции. Но особенная для нее ? «Маяковская». ??Несколько лет назад незнакомый молодой человек подарил ей букет тюльпанов. Просто так. И не только ей. ?В руках у него была целая охапка белых цветов, которые он щедро раздавал девушкам.?И теперь каждый раз проезжая через «Маяковскую», Лера улыбается. ?Вспоминает того замечательного парня, который дарил незнакомкам цветы! ??А с вами когда-нибудь происходило нечто похожее??Может быть, вы сами выступали в роли такого дарителя? ??? Анна Тукачёва?#metro178 #metrospb #spbmetro #spbgram #piteronline #kudago #kudagospb #маяковская #маяковский

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Яна Посадская ? известный петербургский фэшн-блогер. ?О моде знает все. Пишет статьи и рецензии. Сама участвует в показах и фотосъёмках для модных журналов. ?Но признается, что образ чеховской дамы с собачкой ей ближе всего. ??Антон Павлович ? любимый писатель девушки. ?Любовь к литературе сумела привить мама, учитель русского языка и литературы. ?Жаль, что современный ритм жизни не дает возможности читать так много, как хотелось бы. ?Единственное место, где Яна может себе это позволить ? метро. ?Именно за возможность читать книги девушка любит подземку. ?Как раз сейчас она перечитывает «Даму с собачкой». ??А что сейчас читаете вы? ??? Анна Тукачёва?#metro178 #metrospb #spbmetro #spbgram #piteronline #kudago #kudagospb #чехов #дамассобачкой #антонпавловиччехов #нарвская #корги #kapussta

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Русский балет ? это мощь, грация, точность движений, скорость и красота. Вот уже многие десятилетия сочетание этих качеств позволяет русской балетной школе оставаться лучшей мире. ? То же можно сказать и о Петербургском метрополитене. Самый популярный вид городского общественного транспорта так же, как и балет, стремится к уверенной точности и быстроте. Поэтому нет ничего удивительного в том, что хрупкие балерины так органично смотрятся среди облицованных мрамором массивных колонн станции «Кировский завод». ? В продолжение темы убранства станции! Кто помнит, каким был пол  до того, как его выстлали гранитом? ? ? Анна Тукачёва?#metro178 #metrospb #spbmetro #spbgram #piteronline #kudago #kudagospb #кировскийзавод #балет #русскийбалет

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House of Bonchinche — уникальная танцевальная команда?? Это коллаборация артистов разных жанров. ? Танец для этих молодых людей – смысл жизни. Они любят экспериментировать, придумывать новые формы. И уделяют этому довольно много своего времени. Зачастую вдохновение приходит к ребятам в самых неожиданных местах, даже в метро. И они, к удивлению пассажиров, могут начать пританцовывать прямо в вагоне! ? А вам случалось танцевать в необычной обстановке? ? ? Анна Тукачёва?#metro178 #metrospb #spbmetro #spbgram #piteronline #kudago #kudagospb #bonchinche #houseofbonchinche #танцынатнт #electrodance #voguedance

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Состав творческой группы:

Юлия Шавель — пресс-секретарь метрополитена, руководитель, идейный вдохновитель и организатор проекта;
Александр Снитовский — режиссер, популярный Instagram-блогер;
Марина Иванова — продюсер;
Елена Снитовская — администратор, телеведущая;
Михаил Марков — оператор;
Вадим Балабанов — монтажёр, Instagram-блогер;
Анастасия Холмская — графический дизайнер