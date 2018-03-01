Пока на официальной страничке всего 9 снимков, но они уже успели потрясти общественность своей красотой и качеством

Странички питерских заведений в Instagram уже не в первый раз становятся причиной массовых обсуждений. Нестандартным ведением профиля ранее прославилась местная «Пышечная № 1», а теперь жители северной столицы обсуждают страничку метрополитена Санкт-Петербурга — в отличие от «Пышечной» обсуждение ведется исключительно в позитивном ключе.

В первый день весны был запущен проект «Эстетика петербургского метро».

Проект предполагает активное продвижение аккаунта петербургского метро в Instagram, а основная его задача — «посредством высокохудожественных снимков и видеоклипов передать атмосферу подземки, являющейся одним из символов и неотъемлемой частью истории города», сообщается на официальном сайте метро Санкт-Петербурга.

На снимках можно увидеть известных петербуржцев — музыкантов, актеров, литераторов, художников и спортсменов — и их истории, связанные с метрополитеном.

Первопроходцем в новом проекте стала тревел-блогер Валерия Соколова, рассказавшая о незнакомце, который однажды подарил ей букет тюльпанов на «Маяковской».

9 снимков, опубликованные на данный момент, уже собрали тысячи лайков, а общее число подписчиков аккаунта уже превысило 4 тысячи.

Состав творческой группы:

Юлия Шавель — пресс-секретарь метрополитена, руководитель, идейный вдохновитель и организатор проекта;

Александр Снитовский — режиссер, популярный Instagram-блогер;

Марина Иванова — продюсер;

Елена Снитовская — администратор, телеведущая;

Михаил Марков — оператор;

Вадим Балабанов — монтажёр, Instagram-блогер;

Анастасия Холмская — графический дизайнер