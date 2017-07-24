Ожидается, что фильм станет одним из главных кинематографических событий предстоящего года



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Вышел первыйиофициальный трейлер фильма Стивена Спилберга по роману сценариста Эрнеста Клайна «Первому игроку приготовиться». Коротокометражный ролик с невероятнымр спецэффектами за пару дней набрал более 800 тысяч просмотров.

Фильм рассказывает про парня, который целыми днями проводит в ролевой онлайн-игре, внезапно узнает, что победа в ней может принести ему состояние. Судя по трейлеру, юношу и зрителей новой кинокартины ждут большие виртуальные приключения с нереальными спецэффектами.

Книга «Первому игроку приготовиться» была написана Эрнестом Клайном в 2011 году. Сюжет повествует о событиях 2044-го, когда интернет и игровая культура достигли небывалых высот. В мире появляется ОАЗИС – онтологический антропоцетрический зрительно-иммерсивный стимулятор. Тому, кто пройдет онлайн-испытание, достанется многомиллиардное завещание от создателя ролевой игры. Но очень сложно найти даже первую подсказку, ведь гениальный разработчик был помешан на культуре 80-х, поэтому охотники за ключом от игры учат наизусть песни сериалы и книги того времени в надежде разгадать головоломки.

В 2011 году компания Warner Bros. выкупила права на экранизацию романа. Спустя 4 года, в марте 2015 к съемкам фильма приступил режиссер Стивен Спилберг. Однако до выхода в свет фильма еще далеко, релиз картины намечен на весну следующего года.