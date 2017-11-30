Однако общая динамика доходов продолжает отставать от темпов рекламного рынка России

Медиахолдинг «Газпром-медиа» опубликовал свои финансовые показатели за 9 месяцев 2017 года. Согласно этим данным, консолидированная выручка, включающая и доходы от рекламы, увеличилась в третьем квартале на 10% по сравнению с третьим кварталом 2016 года до 20,2 млрд рублей.

Общая выручка ГПМ, включающая и доходы от рекламы, увеличилась за девять месяцев 2017 г. на 7%, до 60,8 млрд руб. А чистая прибыль составила почти 1 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный отчетный период холдинг получил убыток в размере 14,3 млрд руб.

Директор по связям с общественностью холдинга «Газпром-медиа» Ирина Осадчая заявила РБК, что на положительный операционный результат повлиял рост рекламных доходов на телеканалах НТВ, Матч ТВ, развлекательных телеканалах ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, 2х2, а также увеличение доходов от дистрибуции и рекламы на тематических каналах «Ред Медиа».

Отставание динамики общей выручки «Газпром-медиа» от темпов роста российского рекламного рынка связано с изменением структуры доходов холдинга в 2017 году.

Напомним, что с созданием НРА в 2017 году изменилась структура доходов и расходов холдинга, теперь доходы от акционерного участия в НРА отражаются в виде дивидендов на уровне операционной прибыли. Тогда как в 2016 году доходы сейлз-хаусов «Газпром-медиа» и Gazprom-media Digital учитывались в консолидированной выручке.

По словам Ирины Осадчей, за девять месяцев года доходы от ТВ-рекламы холдинга соответствуют динамике рынка, более того, на отдельных каналах отмечен рост доходов «сильно выше рынка ТВ-рекламы».