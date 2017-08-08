Поющие булочки и пирожные призваны были увеличить зрительскую аудиторию



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Для создания 355 персонажей рекламного ролика британского телешоу агентству 4Creative потребовалось 500 яиц, 28 кг сахара и 50 кг муки.

После приобретения одного из популярных в Великобритании телевизионных шоу 4-й Канал (Channel 4) решил привлечь зрителей новым рекламным роликом с анимированной едой.

В ролике оживает все: от ингредиентов до готовых продуктов. Хлеб, круассаны, пирожные, кексы и торты поют песню Пола Маккартни «We All Stand Together».

В Великобритании рекламный ролик дебютировал во время полуфинала женского футбола «Евро 2017». При этом поклонники шоу Great British Bake Off неоднозначно отреагировали на поющую анимированную выпечку. По сообщению ряда британских СМИ, некоторые из них сочли ролик «жутким».