Цена услуги подорожает вдвое

«МегаФон» и «ВымпелКом» разослали своим партнерам уведомления о повышении цен на SMS-рассылки с 1 февраля. «МегаФон» изменит тарифы на рассылки, а «ВымпелКом» – одну из тарифных опций этой услуги, сообщает РБК.

Стоимость рассылки транзакционных сообщений (о банковских операциях) клиентам «МегаФона» вырастет в 3,6 раза, до 1,1 руб. за штуку. Цена сервисных сообщений (вход в личный кабинет, смена пароля и пр.) для крупных компаний увеличится примерно вдвое, рекламных – более чем на 60%. «ВымпелКом» увеличивает стоимость отправки одного SMS клиентам услуги «Мультиподпись» на 24%.

В пресс-службе «МегаФона» подтвердили, что с 1 февраля оператор меняет стоимость SMS-рассылок для агрегаторов и планирует доработать тарифы для корпоративных клиентов. «Изменение цен на услуги SMS-информирования – логичный и соответствующий реалиям рынка шаг, продиктованный в том числе затратами на развитие услуги, например как в части таргетинга, так и в части защиты абонентов от спама», – сообщили в компании.

В декабре 2017 года МТС резко повысил цены на рассылки сообщений для кредитных организаций. Оператор поднял стоимость SMS-рассылки с 0,68–0,75 руб. до 1,5 руб. за одно сообщение. НСФР и 17 банков, в том числе Альфа-банк, Московский кредитный банк и Райффайзенбанк, в конце года пожаловались на это в Федеральную антимонопольную службу. Тогда представитель МТС объяснял изменение цен отменой дифференцированной шкалы, когда цена одного сообщения зависела от объема рассылки.