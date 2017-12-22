15 миллионов рублей разделят победители голосования: студия Артемия Лебедева, Коммуникационное агентство DPG и ИП Тихонов

На портале «Активный гражданин» завершилось голосование на лучший проект фирменного стиля поликлиник Москвы. В тройку победителей вошли Студия Артемия Лебедева, Коммуникационное агентство DPG и ИП Тихонов, они получат гранты по 5 миллионов рублей каждый.

Сейчас мэрия будет выбирать лучший проект. Участники представили развёрнутые дизайны, включающие фирменный стиль, дизайн интерьеров и предложения по зонированию пространства.

Внедрение каждого варианта обойдется бюджету города на сумму от 150 до 800 миллионов. Планируется обновить вывески, информационные стенды, стойки ресепшен и остальные элементы оформления медучреждений. При этом оформление детских, взрослых и стоматологических поликлиник будет различным.

«Жители Москвы давно достойны получить современный, легкий для восприятия, приятный дизайн медицинских учреждений, создающий комфортную и доброжелательную атмосферу в них», – прокомментировал результаты Олег Глазунов, член Совета Гильдии Маркетологов.

ИП Тихонов:

Студия Артемия Лебедева:

Коммуникационное агентство DPG: