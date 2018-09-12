ВЦИОМ: Холостых мужчин в России больше, чем незамужних женщин

Около 16% мужчин в России не состоят в браке, а незамужних женщин всего 7%. При этом 50% жителей России состоят в официальном браке и 10% живут вместе, но не узаконили свои отношения, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Женатых мужчин больше (54%), чем замужних женщин (47%), но и холостых мужчин (16%) также больше, чем незамужних дам (7%)», — отмечается в исследовании.

Согласно опросу, 62% россиян находятся в «серьезных» отношениях. Так, 50% жителей России состоят в официальном браке, 10% живут вместе, но не узаконили свои отношения. Всего 2% опрошенных встречаются более одного года и не живут вместе.

Чаще всего россияне встречают свою «половинку» в кругу друзей и знакомых, 20% познакомились на работе, реже в соцсетях — всего 5% респондентов. В эффективность интернета как площадки для знакомств чаще верят мужчины.