Они составляют более 3,3 млрд рублей



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Долговой центр ВТБ по поручению банка проводит торги, на которые выставлены требования к оператору наружной рекламы ЗАО «Олимп» по кредитному договору 2013 года в размере 3,3 млрд рублей. Соответствующее сообщение было опубликовано в газете «Московский комсомолец» от 15 февраля 2018 года (есть в распоряжении Sostav).

ЗАО «Олимп», одна из структур, близкая оператору наружной рекламы «Вера-Олимп» (на рынке их считают одной компанией, несмотря на разные юридические лица), была одним из победителей аукционов 2013-2014 гг. на установку рекламных конструкций в Москве. Накануне этих торгов «Олимпу» и выдал кредит Банк Москвы, который в мае 2016 года был окончательно присоединен к ВТБ.

В январе 2016 года столичное правительство расторгло договоры с «Олимпом» из-за неуплаты обязательных платежей в бюджет Москвы. Осенью 2016 года ВТБ инициировал процедуру банкротства компании, однако арбитраж ее приостановил. По данным системы Seldon.Basis, которая представляет информацию о юридических лицах и предпринимателях, сейчас «Олимп» находится на грани банкротства.

Открытые торги по просроченным долгам «Олимпа» будут проходить в форме аукциона на повышение и понижение цены на электронной площадке ООО «МЭТС». Заявки принимаются по 19 марта, а сами торги состоятся 21-23 марта. Начальная (стартовая) цена продажи — 3 332 234 557,79 рублей.

Как указано в сообщении ВТБ, победителем торгов станет участник, предложивший наиболее высокую цену за лот или участник торгов, подтвердивший цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся в ходе торгов в результате снижения цены предложения на «шаг понижения», при отсутствии предложений других участников торгов.

Sostav ожидает от пресс-службы ВТБ дополнительную информацию и комментарий, однако на момент выхода публикации они получены не были.

В распоряжении «Вера-Олимп» находятся 796 рекламных конструкций. По оценке ЭСПАР, в 2017 году оператор разместил на них рекламу на сумму 1,9 млрд рублей.