Коммуникационная группа принимала участие в новогоднем оформлении столицы по заказу банка

Рекламно-коммуникационная группа «Игроник» по поручению руководства Банка ВТБ второй год принимает участие в новогоднем праздничном оформлении Москвы. В текущем году компания отвечает за дизайн, проектирование, монтаж и установку брендированных новогодних елей в Москве.

Работы по дизайнерскому оформлению елей были проведены в рамках обширной программы по ребрендингу Группы ВТБ, связанной с объединением розничного и корпоративного банков: банк ВТБ24 войдет в состав ВТБ в первый рабочий день 2018 года.

«Из года в год новогодняя Москва выглядит всё интереснее и красочнее. Нам было важно сохранить этот тренд, создать особенную новогоднюю атмосферу и оправдать доверие нашего заказчика, ни на день не затянув со сроками. Это было непросто, ведь новая символика ВТБ была анонсирована совсем недавно, в первой половине декабря», – прокомментировала управляющий директор ГК «Игроник» Наталья Руманова.

Группа компаний «Игроник» – независимая российская рекламно-коммуникационная группа, основанная в 1992 году. По итогам 2016 года входит в ТОП-5 независимых рекламных групп России. Предоставляет весь спектр услуг по продвижению в классических коммуникационных каналах (телевидение, радио, наружная реклама, интернет, пресса), включая стратегию и медиапланирование, занимается околомедийным продакшеном, обеспечивает pr-поддержку, сопровождение и организацию деловых мероприятий.