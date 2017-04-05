Выставка маркетинговых коммуникаций откроет свои двери 11 апреля

Выставка маркетинговых коммуникаций «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА» уже более 20 лет – площадка, объединяющая маркетологов, аналитиков рынка, разработчиков и производителей рекламной продукции, рекламные агентства и заказчиков.

Здесь представлено всё необходимое для продвижения компаний и брендов, для развития бизнеса и решения сложных маркетинговых задач: рекламная полиграфия от вёрстки до печати, сувенирная продукция от дизайна до нанесения на любые изделия, цифровые и традиционные системы для продвижения в местах продаж, интернет-сервисы, оборудование и расходные материалы. Важнейший раздел выставки – продвижение на местах продаж и сопровождение ритейла, как традиционного, так и онлайнового. Отвечая запросам рынка, развивается направление digital signage.

В творческой, но профессиональной среде выставки «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА» заключаются выгодные сделки и партнерские соглашения. Ежегодно мероприятие посещают около 10 000 специалистов. Целевая аудитория мероприятия: рекламные агентства, руководители и сотрудники отделов маркетинга и рекламы, представители розничной торговли, брендов и коммерческие компании.

Специалисты могут зарегистрироваться и получить приглашение на «ДИЗАЙН И РЕКЛАМУ» на сайте выставки.

В 2017 году выставка «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА» состоится в рамках Первой Московской биеннале дизайна, которая будет проходить в ЦДХ на Крымском Валу с 11 по 16 апреля. Организаторами этого масштабного проекта выступят Центральный Дом художника, Школа дизайна НИУ ВШЭ, Московский Музей Дизайна и Фонд поддержки и развития графического дизайна «Золотая пчела».

Первая Московская биеннале дизайна – новый открытый формат исследования, презентации, диалога и взаимодействия всех участников дизайн-процесса. Это попытка осмыслить, что происходит сейчас, и возможность заглянуть в будущее, показать все области бытования дизайна, представить дизайн как объединяющую дисциплину, пронизывающую производственные, коммуникационные и бизнес-процессы. Биеннале дизайна призвана показать тотальность влияния дизайна на качество жизни человека и его всевозрастающее значение не только для всего вещественного мира, но и для мира идей и стремлений.

Биеннале представит последние достижения в дизайне по широкому спектру областей его бытования. Промышленный дизайн, графический дизайн, информационный дизайн, средовой дизайн, фэшн-дизайн, дизайн торговых пространств, дизайн элементов продвижения, событийный дизайн. Дизайн как искусство, дизайн как мышление, дизайн как коммуникация, дизайн как средство продвижения товаров и услуг, технологий и бизнеса.

Среди основных целей и задач проекта – исследование сферы взаимодействия промышленности и дизайна; определение существующих и будущих дизайн-трендов, открытие новых направлений дизайна; анализ и систематизация сложившихся тенденций на рынке; представление новых технологий, материалов и достижений в области дизайна; организация площадки для продуктивного взаимодействия представителей промышленности с профессиональным сообществом дизайнеров и т.д.

УЧАСТНИКИ:

Экспозиция выставки, площадь которой составляет 8 500 кв.м, представляет более 100 компаний-участников из России, СНГ и стран дальнего зарубежья.

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

- Дизайн, брендинг, креатив

- Продвижение товаров на местах продаж, POSm, Displays, Digital signage

- Рекламная полиграфия

- Сувенирная продукция

- Материалы и оборудование

- Интернет-реклама и он-лайн торговля

- Дизайн и строительство выставочных стендов

- Образование

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА:

23-я специализированная выставка маркетинговых коммуникаций «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА» – это крупный международный форум, где при участии отраслевых ассоциаций ежегодно проводятся бизнес-конференции, семинары, мастер-классы и профессиональные конкурсы.

В 2017 году в рамках выставки пройдет 130 мероприятий деловой программы: Международный бизнес-форум, Дни PR-технологий, Брендинга, BTL, Сувенирной продукции, Дизайна, Digital, Креативности, Теле- и кинорекламы, Интернет рекламы, Медиа, Социальной рекламы, Прессы и мультимедиа, Event-технологий, Корпоративного видео и корпоративных медиа.

В День теле- и кинорекламы пройдут показы работ лауреатов конкурсов 25 каДР, AICP-show, Epica Awards.

СПЕЦПРОЕКТЫ:

На выставке «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА» ежегодно проводятся профессиональные конкурсы, а также специальные проекты:

В 2017 году в рамках мероприятия откроется экспозиция 13-го конкурса маркетинговых коммуникаций в ритейле POPAI RUSSIA AWARDS. Количество дисплеев, представленных на конкурс в этом году, возросло с 225 работ в 2016 году до 320 в этом. Конкурс POSM и In-store коммуникаций POPAI Awards - третий в мире по количеству участвующих работ, после США и Франции.

Запланирован ряд проектов социальной направленности: выставка работ социальной рекламы, выставки и презентации благотворительных фондов. Гостей ожидает спецпроект агентства ТАСС.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА CHRISTMAS TIME:

Одновременно с «Дизайном и Рекламой» в ЦДХ будет проходить 24-я выставка новогодней и праздничной индустрии CHRISTMAS TIME. Проведение выставки весной призвано дать возможность заключать контракты и готовить праздничный сезон оптимальным образом, с достаточным запасом по времени, что важно при заключении серьёзных контрактов. Выставка ориентирована на профессиональную аудиторию. Приближение ЧМ-2018 обязывает компании внимательнее отнестись к вопросам оформления и сувенирной продукции в будущем.

Акцентом выставки 2017-го года станет международный конкурс праздничного, событийного и средового дизайна. Проект охватывает все направления по комплексному и локальному декорированию пространств, дизайну элементов оформления, а также по подготовке праздничных мероприятий. Цель Конкурса – объединить и полно продемонстрировать возможности рынка, тенденции и инновации, самые успешные решения. Среди 75-и участников 2015-го года: МЕГА, ТЦ Монпасье, Серебряный город, ТЦ Аэропарк (Брянск), компании COC Декораце (Чехия), Альпина, Lidseventhouse, Bigdecor и другие. В жюри конкурса приглашены представители правительства Москвы, Московской области, регионов России, парков, торговых центров, ведущих архитектурных бюро, отраслевых СМИ и независимые эксперты.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Под патронатом:

Правительства Москвы

При поддержке:

Ассоциации Коммуникационных Агентств России (AKAP)

Ассоциации Российских Брендинговых Компаний (АБКР)

Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ)

Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС)

Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР)

Ассоциации маркетинга в ритейле POPAI Россия

«Помимо креативной, творческой составляющей, все большую роль играют современные технологии, материалы и оборудование. Новые форматы, в первую очередь цифровые, с каждым днем активнее занимают ниши на рынке. И выставка традиционно является ведущей площадкой для их представления», - И.В. Шубин, Руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы

«Выставка «Дизайн и Реклама» традиционно собирает на одной площадке всю российскую рекламную отрасль. «Дизайн и Реклама» – это, без сомнения, зеркало нашей индустрии», - А. Андреев, сопрезидент Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР).

«POPAI Russia давно и плотно сотрудничает с выставкой «Дизайн и Реклама» и тому есть ряд причин: выставка профильная, нужная, интересная, посещаемая и любимая не только состоявшимися специалистами, но и молодыми перспективными дизайнерами и рекламистами», - В.В. Бычков, Президент POPAI Russia

Выставки «Дизайн и Реклама» и «CHRISTMAS TIME» будут открыты с 11 по 14 апреля 2017 года.

Часы работы:

11 апреля с 10-00 до 19-00

12-14 апреля с 10-00 до 18-00

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