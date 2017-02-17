Международный фестиваль WOW DONE AWARDS 2017 состоится 24-25 марта

WOW DONE AWARDS включает три конкурсные направления – вертикаль маркетинговых дисциплин, digital и индустриальную. Регистрация конкурсных работ открыта до 24 февраля.

В этом году фестиваль состоится во Львове. Основная локация фестиваля WOW DONE AWARDS 2017– музейно-культурн ый комплекс пивной истории "Львиварня". Это больше чем музей, - заявляют основатели "Львиварни", здесь каждый его посетитель может почувствовать себя настоящим пивоваром, прикоснуться к истории пива и заглянуть в процесс пивоварения.

В двухдневную программу фестиваля войдет – конференция Best Marketing Practices с самыми актуальными темами в сфере маркетинговых и digital коммуникаций, Церемония награждения победителей WOW DONE AWARDS 2017 и вечерняя программа.

Так что на протяжении двух дней у участников фестиваля будет прекрасная возможность не только пополнить свои профессиональные знания на конференции Best Marketing Practices, но и посетить дегустационный зал "Львиварни", попробовать лучшие сорта пива.

Что касается вечерней программы, то здесь организаторы WOW DONE AWARDS 2017 полагаются на своих давних партнеров – холдинг эмоций !Fest. Уже известно, что 24 марта вечеринка-открыт ие пройдет в театре пива "Правда". А вот подробности afterparty после Церемонии награждения 25 марта держатся пока в секрете. Обещают сюрприз. Надеемся, приятный.

Фестиваль входит в Рейтинг креативности российских агентств 2017 с коэффициентом 2.

Организаторами мероприятия являются Международная Ассоциация Маркетинговых Инициатив (МАМИ) и Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК) в партнерстве с Комитетом Digital-Агентств Украины (UDAC).

Дедлайн – 24 февраля 2017. Поэтому самое время отбирать и загружать свои конкурсные работы, регистрировать аккредитации, да и покупать билеты во Львов лучше заранее.

Подробные инструкции по загрузке работ вы можете найти на сайте фестиваля non-media.com. Пишите на festival@vrk.org .ua (Катерина Грабовская) или звоните в оргкомитет: +38 044 490 90 30. Мы с удовольствием ответим на все вопросы.

И до встречи во Львове 24-25 марта!