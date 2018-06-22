Предприниматели пошли на риск ради привлечения внимания к своему бизнесу

На улицах Новороссийска появилась необычная реклама. Компания, занимающаяся продажей и установкой дверей, разместила на фургоне доставки фотографию президента России Владимира Путина в сопровождении слогана «Вставим от души».

Пользователи сети, увидевшие рекламу, отметили нестандартность и креативность подхода. Многие оценили такой рекламный ход — он должен привлечь новых клиентов в магазин дверей. Однако некоторые пользователи заметили, что использовать фотографию Путина для рекламы — рискованный поступок.

Согласно статье 5 ФЗ «О рекламе», в объявлениях не допускается указание на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами. Таким образом, использование снимка президента России может стать причиной серьезных последствий для компании